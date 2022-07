Barbara d’Urso devastata dalla morte di una collega: “Non l’ho superato”

Raffaella Carrà e il ricordo della sua collega: “Eterna ed immortale”

Oggi, ma un anno fa esatto, ci lasciava per sempre la popolare conduttrice. Ovviamente in queste ore sono stati tanti i suoi colleghi ad averle dedicato un ricordo sui social. E tra questi c’è anche Barbara d’Urso, che proprio pochi anni fa ha avuto l’onore di intervistarla a Domenica Live. In questa occasione la presentatrice partenopea ha scritto su twitter di credere che sarà sempre eterna ed immortale (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Eterna e immortale…” Ovviamente il post è stato apprezzatissimo dai suoi tanti follower.

Barbara d’Urso è ancora molto addolorata per la perdita della collega: “Non l’abbiamo ancora superato”

Successivamente la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su twitter, non ha certo fatto mistero di non essere ancora riuscita a superare la morte di Raffaella Carrà, nonostante sia passato un anno esatto: “Ma è già passato un anno e non l’abbiamo superato…” E in effetti sono tanti ad aver già detto sui social di continuare a percepire un enorme vuoto nel non poter più vedere in Tv la popolare conduttrice. Ovviamente in queste ore anche la Televisione (sia Rai che Mediaset) ha ricordato l’artista nei migliori dei modi.

Eterna e immortale… Ma è già passato un anno e non l’abbiamo superato… #RaffaellaCarra #gliartistinonmuoionomai🌹 pic.twitter.com/378hm2oSV3 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2022

La conduttrice sempre al fianco del mondo LGBTQ+: “Siete meravigliosi”

Barbara d’Urso, che ha espresso il suo dispiacere per quello che è successo sulla Marmolada, non ha solo speso un pensiero per Raffaella Carrà. Difatti nei giorni scorsi ci sono stati diversi Pride in giro per le città italiane. E la conduttrice, essendo da sempre al fianco del mondo LGBTQ+, ha voluto scrivere un post su twitter per confermare la sua vicinanza:

“Ammiro il vostro coraggio e la vostra forza di essere lì nonostante il caldo rovente… Fatevi sentire con tutta la voce che potete…”

La conduttrice ha poi pubblicato un altro post su twitter in cui ha voluto esprimere la sua più totale felicità nel vedere anche la sua Napoli rainbow: “Eravate tutti bellissimi… La MIA Napoli così è proprio stupenda…Vi amo TUTTI…” Ovviamente anche nella prossima stagione Tv la d’Urso a Pomeriggio 5 continuerà a denunciare qualsiasi episodio di omofobia dando voce alle vittime.