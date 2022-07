Dayane Mello ha fatto pace con Rosalinda Cannavò? La risposta inaspettata

La modella brasiliana spiazza sull’ex compagna di gioco: “Chi ha detto che non parliamo?”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, senza ombra di dubbio sono tra le protagoniste indiscusse della quinta edizione del GF Vip. Una volta tornate alla vita di tutti i giorni si è creata una frattura nel rapporto tra le due ex gieffine. La modella brasiliana è tornata a parlare della sua ex compagna di gioco sui social, dato che a uno dei suoi tanti fan che le ha chiesto: “Ma perchè non parli con lei? Avete dei rancori?”, ha spiazzato con questa risposta del tutto inaspettata: “Chi ha detto che non parliamo?”. Dalle sue parole la 33enne ha fatto capire chiaramente di non essere ai ferri corti con l’attrice siciliana.



Due protagoniste del GF Vip 5 hanno riallacciato i rapporti? Finalmente la verità

Dopo aver instaurato un bellissimo rapporto di amicizia nel reality condotto da Alfonso Signorini, le due ex gieffine Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno preso delle strade diverse. La modella brasiliana a inizio 2022 ha parlato della sua ex compagna di gioco affermando: “Se un giorno farò pace con lei? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? Credo di no”. Inoltre riferendosi alle Rosmello le fan che a sostegno del suo legame con l’attrice aveva aggiunto: “Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza, e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perchè non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa”. A quanto pare si respira aria di pace tra le due ex gieffine, poichè la modella brasiliana a chi le ha domandato per quale motivo ha smesso di rivolgere la parola all’attrice ha smentito: “Perchè non parlo più con lei?”.

La riflessione dell’ex gieffina: “Nessuno rimane uguale. Nel tempo cambia il proprio modo di essere”

Intanto sempre nelle scorse ore, la modella brasiliana che di recente è stata travolta dalle critiche ha risposto ad altre domande dei suoi fan, e a chi le ha detto di averla delusa dopo averla amata all’infinito al GF Vip ha spiegato nel dettaglio che la Dayane di quel tempo non esiste più: “E non esisterà mai più. Qualcosa è morto dentro di lei ed è rinata. Non può essere la stessa persona. Accettalo e basta”. Poi ha descritto il suo rapporto di amicizia con Soleil Sorge: “E’ una vera amica. Le è sensibile. E’ completamente libera”. Inoltre ha fatto una riflessione: “Perchè nessuno rimane sempre uguale, nel tempo cambiano le situazioni, le esigenze, gli obiettivi e le esperienze che viviamo e di conseguenza cambia il proprio modo di essere, la nostra personalità, le nostre priorità”.