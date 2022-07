Dayane Mello travolta dalle critiche: baci passionali con una modella

Dayane Mello, effusioni con una modella: è successo in presenza di una nota influencer

La modella Dayane Mello ha scatenato diverse critiche, dopo che Whoopsee.it ha pubblicato un video che la ritrae in compagnia di Soleil Sorge e della modella Dana Saber. Quest’ultima è finita al centro del gossip, per essersi scambiata durante una passeggiata dei baci abbastanza passionali con l’ex gieffina di origini brasilane, sotto lo sguardo della nota influencer italo-americana. Sono stati numerosi gli utenti della rete a manifestare la propria contrarietà su quanto accaduto, e qualcuno addirittura è arrivato ad ipotizzare che le dirette interessate si siano scambiate tali effusioni appositamente dopo essersi accorte della presenza delle telecamere.



La modella brasiliana ha fatto una messinscena con un’amica? Il sospetto degli utenti della rete

In queste ore si parla dei baci tra Dayane Mello e Dana Saber, tra le vie di Milano. In particolare Whoopsee.it ha mostrato il filmato in questione in cui le due modelle mentre passeggiano con Soleil Sorge hanno infuocato le strade della città, visto che dopo essersi tenute per mano si sono date diversi baci. Non sono mancate reazioni, infatti nel post in questione non sfuggono commenti negativi, tra cui: “Che ridicole!”, “Cosa non si fa per un po’ di soldi”, “Cose forzate dalle telecamere e imbarazzanti”, “Tutto show”. Sono tanti quindi coloro a sostenere che quella delle due modelle sia una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. A dire la sua ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano: “Se qualcuno mi spiega questa cosa a che scopo. Visto che mi sembra chiaramente finta e forzata per fare hype“. Intanto l’ex gieffina che nei mesi scorsi ha formato un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran anche se è rimasta incredula di fronte ai baci che si sono scambiate le due modelle, ha continuato a passeggiare al loro fianco con il suo cane.

A esprimere il suo parere sul filmato ci ha pensato anche Valentina Nulli Augusti, nota per la partecipazione a Temptation Island: “Che disagio. Ma non per il bacio saffico, sapete quanto io sostenga veramente la libertà di amare chiunque e aborro da sempre i pregiudizi e i preconcetti, ma per la palese forzatura di atteggiamenti ridondanti davanti alle telecamere esclusivamente far parlare di sè“. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti ha lanciato anche una frecciata all’influencer italo-americana: “Quell’altra che sta a sfilare per Victoria Secret. Naturalezza e spontaneità ne abbiamo? Di vero in questo video solo il cane”.

Il provvedimento preso dall’ex gieffina al limite della pazienza: “Devo denunciare delle persone”

Intanto di recente la modella brasiliana si è lasciata andare a un duro sfogo sui social, fuori dalla caserma dei Carabinieri: “Devo denunciare delle persone, cattiveria su di me. Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”. A schierarsi dalla sua parte è stata Guenda Goria, attaccando gli haters: “Penso che debbano prendersi realmente la responsabilità delle parole che usano, perchè le parole hanno un peso e feriscono”.