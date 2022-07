Dayane Mello ha una relazione con il rapper Boro Boro? Lui sembra confermare

L’ex gieffina si frequenta davvero con un noto cantante? La nuova segnalazione

Non si placano i rumors sulla vita sentimentale di Dayane Mello, una nota modella brasiliana che di recente ha fatto tanto parlare scatenando le forti reazioni dei fan per i baci passionali che si è scambiata per le strade di Milano con una sua amica. Nei giorni scorsi stando a delle indiscrezioni su Very Inutil People è emerso che l’ex gieffina avrebbe intrapreso una frequentazione con Boro Boro. Sempre il noto portale di gossip ha lanciato un nuovo indizio che riguarda il rapper: “Sembra aver confermato la segnalazione di qualche giorno fa”. In particolare il cantante originario di Torino ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram due fotografie dell’ex gieffina, un gesto che non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete.



Continua la love story tra la modella e Boro Boro? Il gesto di lui non sfugge

Non si è fatta attendere la reazione del rapper Boro Boro, dopo le voci circolate sul web su una sua presunta relazione con Dayane Mello. Il cantante conosciuto dal pubblico anche per la partecipazione al talent X Factor, ha postato sui social due scatti recenti della modella brasiliana. Al momento però non si sa se è stata una semplice provocazione per rispondere all’ultimo gossip che lo vede protagonista, visto che i diretti interessati non hanno confermato nè smentito se è in corso una conoscenza tra loro. Intanto a commentare il gesto del cantante ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, visto che al seguente messaggio di un suo follower che le ha scritto: “Continua la love story tra loro. Lui ieri notte ha messo una storia poi subito cancellata” ha risposto: “Avrà apprezzato la foto!”.

Dayane Mello criticata per i baci con Dana Saber: è stata una messinscena?

Nel contempo di recente la chiacchierata modella è stata travolta dalle critiche per i baci che si è scambiata con Dana Saber, sotto lo sguardo di Soleil Sorge. L’ex gieffina brasiliana a detta di parecchi utenti della rete potrebbe aver messo in atto una vera e propria messinscena, dopo essersi accorta di essere ripresa dalle telecamere. Nel filmato pubblicato da Whoopsee.it su Instagram che nel giro di pochi secondi è diventato virale, infatti non sfuggono i testuali commenti per niente piacevoli: “Che ridicole!”, “Cosa non si fa per un paio di soldi”, “Cose forzate dalle telecamere e imbarazzanti”, “Tutto show”.