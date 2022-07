Denis Dosio non ha pietà di Paola Di Benedetto: “Sei povera umanamente”

Paola Di Benedetto fa andare su tutte le furie l’influencer: “Mi hai insultato”

Giorni fa la ex gieffina è stata ospite del canale Twitch GrenBaud. Ed in questa circostanza ha ironizzato su Denis Dosio, arrivando addirittura a dire che dovrebbero rinchiuderlo in un manicomio. Una battuta al veleno che poco è piaciuta al diretto interessato, che su Tik Tok ha subito risposto per le rime alla ragazza, non andandoci affatto giù leggero:

“Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima…”

Il ragazzo non ha poi nascosto tutto il suo stupore per le sue parole al veleno spese nei suoi confronti, visto che sui social ha sempre lanciato messaggi positivi: “Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai…”

Denis Dosio si scaglia contro la conduttrice: “Sei davvero povera umanamente”

Il giovane influencer è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Paola Di Benedetto, la quale è stata presa di mira anche da Emy Buono nelle scorse ore. Difatti il ragazzo ha dichiarato su Tik Tok di aver sempre sbagliato a provare stima nei suoi confronti, visto questa sua uscita infelice che gli ha invece fatto aprire gli occhi: “Personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente…” Successivamente ha colto la palla al balzo per sferrarle un’altra frecciatina velenosa, asserendo di essere al tempo stesso felice perchè con queste sue affermazioni avrebbe finalmente gettato la maschera: “Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri…”

L’influencer non le manda a dire a Paola Di Benedetto: “Dicevi che bisogna dimenticarci dei filtri”

Denis Dosio, sempre in questo video pubblicato su Tik Tok, ha ricordato alla conduttrice cosa ha sempre consigliato di fare ai suoi numerosi follower, chiedendosi se invece dire a qualcuno di andare al manicomio possa essere accettato così facilmente:

“Dicevi di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo…E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene…”

Al momento si segnala che la conduttrice radiofonica di RTL 102.5 non ha ancora commentato. Gli risponderà presto per le rime?