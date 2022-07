Paola Di Benedetto, attacco da una ex pupa: “E’ assetata di visibilità”

La famosa showgirl choc su Denis Dosio: “Rinchiudetelo in un manicomio”

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web, il video in cui Denis Dosio, un noto influencer si è disperato per scherzo facendo credere di avere il profilo Instagram bloccato. Poi è tornato a circolare il filmato in cui il 21enne di origini brasiliane si mise le patatine del McDonald’s nel fondoschiena. Paola Di Benedetto, una famosa showgirl e speaker radiofonica ai microfoni del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto ha criticato l’ex gieffino facendo una confessione choc:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio, e non fatelo più uscire”.



Paola Di Benedetto ha sparato a zero sul noto influencer: interviene la fidanzata di lui

Di recente Denis Dosio un influencer che ha preso parte all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, dopo essersi lasciato andare alle lacrime sui social per la chiusura del profilo Instagram, si è reso protagonista di un colpo di scena. In particolare l’ex pupo dopo aver scatenato le reazioni di tanti utenti della rete, ha precisato che si trattava solamente di uno scherzo provocatorio. Paola Di Benedetto ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto ha sparato a zero sull’influencer, visto che ha espresso il suo parere quando le hanno mostrato delle foto dello stesso, e riferendosi al video delle patatine fritte nel fondoschiena ha aggiunto: “Con le patatine nel c**o ha superato”. A intervenire in difesa dell’ex concorrente del programma condotto da Barbara d’Urso ci ha pensato la fidanzata Emy Buono, in un’intervista rilasciata a ThePipol_gossip, scagliandosi contro la ex di Federico Rossi: “L’unica cosa che so di questa signora è che è una assetata di visibilità. Anche perchè è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio!”.

L’ex pupa ha lanciato altre frecciatine alla famosa speaker radiofonica, che stando alle voci circolate in queste settimane dopo la frequentazione con il cantante Rkomi avrebbe già un altro, per aver detto che il suo amato deve essere rinchiuso in un manicomio: “Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa”.

Emy Buono si candida come concorrente del noto reality show: “Non darei tregua a nessuno”

Sempre durante l’intervista, Emy Buono che si è fatta conoscere dal pubblico partecipando a La Pupa e il Secchione Show, si è candidata come concorrente del reality show che vede al timone Alfonso Signorini:

“Il GF Vip lo farei subito. Non immagini che guai che farei lì dentro. Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno“.

La ragazza originaria di Napoli però non ha nascosto che non le piacerebbe fare questa esperienza televisiva con il fidanzato: “Così posso fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i vipponi”.