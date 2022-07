Doctor Who: quando in tv l’episodio girato da Bernard Cribbins prima di morire?

Morto l’attore di Doctor Who: l’addio all’interprete di Tom Campbell e Wildred Mott

È scomparso all’età di 93 anni l’attore Bernard Cribbins. La notizia ha lasciato attoniti tutti i fans della serie britannica della BBC che lo hanno apprezzato nel ruolo di Tom Campbell. A dare il triste annuncio è stato il manager dell’attore che ha scritto parole toccanti per lui, sottolineando:

“Il suo contributo all’intrattenimento britannico è indiscutibile. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui”.

A piangere la morte dell’attore e comico è stato anche lo showrunner della serie britannica Russel T David che lo ha definito “una leggenda che ha lasciato il mondo” e ha sottolineato di essere grato di averlo potuto conoscere. Cribbins è entrato nel cuore del pubblico degli anni ’70 con il film The Railway Children e come narratore e cantastorie per essere apprezzato anche dalle nuove generazioni.



Bernard Cribbins è scomparso: la carriera dell’attore celebre per il ruolo nella serie tv britannica

Conosciuto per il ruolo ricoperto nella serie tv Doctor Who, l’artista ha recitato in numerosi film come “Carry on Jack” e “Carry on Columbus” di Alfred Hichcock. Era inoltre amato dalla generazione di bambini degli anni ’70, che lo hanno apprezzato nelle vesti del capostazione Albert Perks di The Railway Children. Il film Invasion Earth 2150 d.C lo ha visto per la prima volta vestire i panni di Tom Campbell. Nel 2007 è tornato nella serie revival nei panni di Wildred Mott, il nonno del personaggio di Catherine Tate, interpretata da Donna Noble. In occasione del 60esimo anniversario della serie tv britannica sono state girate le ultime scene dell’episodio speciale che verranno trasmesse prossimamente.

Doctor Who, svelato quando andrà in onda l’ultimo episodio girato da Bernard Cribbins

Il mondo dello spettacolo piange l’attore britannico scomparso ieri, lasciando un grande vuoto nel cuore dei bambini degli anni ’70 che lo hanno amato come cantastorie e narratore e in quello delle generazioni che lo hanno seguito nella fortunata serie britannica. Di recente l’artista ha registrato l’episodio speciale della serie tv, che verrà trasmesso nel 2023, mostrando le ultime scene girate dall’attore prima della morte.