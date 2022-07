Edoardo Tavassi non perdona Jeremias Rodriguez e il padre: “Grande delusione”

Jeremias Rodriguez e suo padre nel mirino dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Non li voglio più vedere”

Edoardo Tavassi è stato ospite del programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli. Ed in questa circostanza l’ex naufrago del reality show vip condotto da Ilary Blasi non ha speso parole al miele nei confronti del fratello di Cecilia e Belen Rodríguez (e di suo padre). Difatti l’uomo, nel momento in cui la conduttrice gli ha domandato quale ex compagno d’avventura non vorrebbe più vedere neppure in cartolina, ha fatto il nome di Jeremias e suo padre:

“Chi non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me…”

Edoardo Tavassi non ha dubbi e ammette: “I Rodriguez? Una grande delusione”

L’ex naufrago, sempre in questa intervista rilasciata a Giada Di Miceli, non ha poi nascosto di credere che Jeremias e suo padre Gustavo Rodriguez siano stati la più grande delusione dell’intera edizione dell’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina Tavassi, sul cui rapporto con Mercedesz Henger ha espresso la sua opinione Pamela Petrarolo, non ha nascosto che all’inizio ha pensato che avrebbe potuto costruire un bellissimo rapporto d’amicizia con il fratello di Belen e Cecilia, ma purtroppo ha capito ben presto che ciò non sarebbe stato possibile, anche perchè ha tradito la sua fiducia:

“Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte…Mi sono sentito tradito…”

Insomma pare davvero non ci sia la benché minima possibilità che i due possano chiarirsi in futuro, nonostante il reality show sia ormai finito da quasi un mese.

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago punta il dito contro Jeremias Rodriguez: “Ha distorto alcune mie confidenze”

Edoardo Tavassi ha poi concluso questo suo intervento nel programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli asserendo che ha spesso e volentieri distorto alcune sue confidenze solo per farlo passare male agli occhi dei telespettatori:

“Capite la bassezza e come ha distorto? Come definirei i Rodriguez? Non li voglio nemmeno definire. Niente di più lontano da me, questo è sicuro…”

Secondo il fratello di Guendalina Tavassi i due sarebbero stati dei veri e proprio doppiogiochisti nel reality show: “Sono l’opposto di quello che sono io su tutto…”