Pamela Petrarolo, stoccata a Mercedesz Henger: “Ha usato la storia con Edoardo”

L’ex naufraga confessa: “Ecco perchè Lory Del Santo è la concorrente più stategica”

Pamela Petrarolo una ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi ai microfoni di Isa e Chia, ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras e tra le tante dichiarazioni fatte ha lanciato una chiara frecciatina a Mercedesz Henger: “Fortunata ma non meno stratega, che ha usato in qualche modo la storia con Edoardo per poter andare il più lontano possibile”. L’ex naufraga che ha trascorso alcune settimane in solitaria su Playa Sgamadissima inoltre ha considerato Lory Del Santo la concorrente più stategica:

“Sicuramente. In qualche modo ha fatto discutere un po’ tutti e lei si è messa contro tutti”.



L’ammissione della nota showgirl: “Immaginavo di arrivare in finale”

Al termine di diverse settimane dalla finalissima della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis, l’ex naufraga Pamela Petrarolo ha rilasciato un’intervista a Isa e Chia. La showgirl raggiunta telefonicamente oltre ad ammettere che se potrebbe parteciperebbe al noto reality dall’inizio, ha spiegato la ragione per cui è stato penalizzante entrare in corsa: “Per me lo è stato. Soprattutto nella fase finale, dove per un pelo non sono arrivata sul podio. E credo che la discriminante sia stata proprio quella”. Dopo aver detto che la concorrente più stategica secondo lei è stata Lory Del Santo, che intanto nei giorni scorsi ha fatto un avvertimento, ha aggiunto: “Ha creato tantissime dinamiche e il fatto che le abbia create sia in positivo che in negativo vuol dire che ha esattamente capito il gioco”. Durante la chiacchierata l’ex naufraga ha svelato per quale motivo in altre interviste ha confessato che Estefania Bernal non vuole rivedere Roger Balduino nella vita di tutti i giorni: “Mi ha detto che non aveva intenzione di rivederlo, o meglio lo avrebbe rivisto ma da amico”. Inoltre ha ammesso: “Immaginavo di arrivare in finale con Nicolas, Carmen, Luca, Estefania e Nick”.

Pamela Petrarolo si candida per la nuova edizione del GF Vip: “Io sono qui che aspetto!”

Dopo aver ribadito ancora una volta che le piacerebbe partecipare a Pechino Express con Estefania Bernal, l’ex naufraga si è candidata per la nuova edizione del programma che vede al timone Alfonso Signorini: “Magari in corsa come L’Isola, io sono qui che aspetto!”. La showgirl ha dato poi questo consiglio ai leoni da tastiera che si divertono a offenderla con commenti negativi: “Posso soltanto dire che nella vita dovrebbero investire il loro tempo a fare del bene e sono sicura che la loro vita di conseguenza sarà migliore”. Inoltre si è espressa sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Posso immaginare quanto possano soffrire, soprattutto in questo momento dove viviamo in un mondo esposto sui social, dove tutti dicono tutto, dove ti giudicano, dove la gente non si risparmia. Purtroppo quando si è dei personaggi molto conosciuti si paga anche questo sconto”.