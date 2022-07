Edoardo Tavassi confessa: “Pechino Express con Nicolas Vaporidis? Lo farei”

Il fratello di Guendalina Tavassi pronto per un altro reality? “Direi subito di sì”

Nella sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi è nato un bellissimo rapporto di amicizia tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, destinato a continuare anche nella vita di tutti i giorni. Il fratello di Guendalina nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan, e a chi gli ha chiesto se dopo l’esperienza vissuta in Honduras parteciperebbe a Pechino Express ha spiegato il motivo per cui lo farebbe con l’attore: “Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Bello farlo con lui. Mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto l’isola e ci ha abituati a tutto e alla fame”.



La rivelazione dell’ex naufrago romano: “Ecco chi ha sofferto più la fame in Honduras”

Edoardo Tavassi un ex concorrente de L’Isola dei Famosi, durante una diretta su Instagram dopo aver ammesso che prenderebbe parte a Pechino Express con il vincitore della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, ha spiegato la difficoltà avuta dall’attore in Honduras. In particolare l’ex naufrago romano riferendosi a Nicolas Vaporidis ha detto: “E’ quello che ha sofferto più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrato con la panza”.

Sempre sui social, il 37enne che ha dato il benservito a Mercedesz Henger ha preso le difese di Luca Daffrè, che nella finalissima si è classificato secondo: “Non è stratega come dite, è un buono”. Sempre a proposito del modello e influencer conosciuto dal pubblico anche per la sua passata partecipazione a Uomini e Donne nella veste di corteggitore, si è detto convinto che non avrà alcuna relazione con Maria Laura De Vitis: “Tra loro non ci sarà mai nulla. Non so nemmeno se si rivedranno. No, non si metteranno insieme, ma più per volere di lui”.

Le prime parole dell’attore dopo la vittoria: “Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni”

Nicolas Vaporidis invece dopo essersi portato a casa la vittoria del seguitissimo programma basato sulla sopravvivenza ha rotto il silenzio sui social di recente con queste parole: “L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita. Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato”. Ovviamente non sono mancati commenti, e tra questi non sfugge quello di Nicola Savino: “Bravo!”. La replica dell’ex naufrago al famoso conduttore non si è fatta attendere: “Grazie per tutte le volte che me l’hai fatta prendere bene con le tue battute”.