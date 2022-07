Edoardo Tavassi, il responso dopo l’infortunio all’Isola: “Mi devo operare”

L’ex naufrago dopo una visita medica annuncia che dovrà operarsi: “Mi sono lesionato il menisco”

Il ritiro di Edoardo Tavassi, a un passo dalla finalissima del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi ha lasciato l’amaro in bocca a parecchi spettatori. L’ex naufrago si è visto costretto a tornare in Italia dopo un infortunio. Finalmente il fratello di Guendalina Tavassi dopo aver ricevuto il responso medico ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni fisiche attuali. Il 37enne tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha affermato:

“La notizia del giorno è che mi sono fatto il menisco. Mi hanno fatto dei controlli, mi sono lesionato il menisco, ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente pure al crociato e mi devo operare“.

La preoccupazione del fratello di Guendalina Tavassi: “Spero sia il più tardi possibile”

Edoardo Tavassi un ex concorrente de L’Isola dei Famosi che era senza ombra di dubbio tra i preferiti alla vittoria finale, ha dovuto abbandonare il gioco a causa delle sue condizioni fisiche. A distanza di alcune settimane dall’infortunio in Honduras, il 37enne dopo aver fatto sapere che dovrà sottoporsi a un intervento ha aggiunto: “Meno male sono contento, ogni tanto una bella notizia ci sta, un bell’intervento al ginocchio”. A questo punto l’ex naufrago non ha nascosto la sua evidente preoccupazione: “Siccome mi c**o sotto spero sia il più tardi possibile“. Il romano inoltre ha spiegato la ragione per cui ha avuto dolore soltanto due giorni: “E’ tutto scritto in queste frasi incomprensibili. La domanda che mi sono fatto che è la stessa che vi siete fatti voi. Fondamentalmente è normale che io non senta dolore adesso”.

Edoardo Tavassi nel cast di un altro programma? L’indiscrezione clamorosa

Intanto l’ex naufrago dopo essersi conquistato l’affetto del pubblico, stando a quanto si evince sulle pagine del settimanale Chi sarebbe in lista per partecipare alla nuova stagione del programma Lol – Chi ride è fuori. Al momento però si tratta soltanto di una clamorosa indiscrezione, dato che non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Nel frattempo a quanto pare il romano e Mercedesz Henger non si sono ancora rivisti, e c’è poca probabilità che possa nascere una relazione tra i due. L’ex naufrago infatti dopo l’esperienza in Honduras e alla domanda chi sceglie tra la figlia di Eva Henger e Estefania Bernal ha fatto sapere che porterebbe a cena l’argentina elogiandola: “Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è mai nascosta”.