Edoardo Tavassi, clamorosa tentazione dopo l’Isola: sarà nel cast di Lol?

L’ex naufrago sbarca a Lol-Chi ride è fuori? Il retroscena di Chi

Il futuro di Edoardo Tavassi potrebbe essere ancora in tv. Il fratello dell’influencer Guendalina e reduce dal gran successo maturato in Honduras sta vivendo un bel momento di popolarità, che potrebbe non placarsi qui. Edoardo infatti, secondo un clamoroso retroscena del settimanale Chi gestito da Alfonso Signorini, potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione di Lol-Chi ride è fuori. A rivelarlo è appunto la rivista, notizia che ha già attirato la curiosità dei fan di Tavassi, sbarcato all’Isola dei famosi praticamente da sconosciuto e tornato a casa da vincitore morale. La sua simpatia tutta romana e la verve comica non sono passate inosservate ed è per questo che Edoardo sarebbe finito nel mirino di Amazon Prime Video, che in questo periodo sta allestendo il cast della terza edizione del programma, pronto a tornare nel 2023 dopo il gran successo ottenuto negli ultimi due anni.

I fan chiamano Edoardo Tavassi nel format comico: “Ci hai fatto ridere”

Gli ultimi post pubblicati da Edoardo Tavassi su Instagram nei giorni scorsi sono espliciti nel rivelare quanto bene abbia fatto nel corso del cammino all’Isola dei famosi. Il fratello di Guendalina ha abbandonato il reality per motivi fisici a pochi metri dal traguardo, ma la traccia lasciata in Honduras è rimasta ben scavata nel cuore dei fan, che mostrano continuamente il loro affetto e la stima nei confronti di un personaggio arrivato alla popolarità in poche settimane grazie alla sua simpatia e schiettezza: “Caro Edoardo ci hai fatto ridere con la tua allegria. Sei stato un protagonista. E sarai un bel personaggio nel futuro solo se manterrai la tua semplicità e genuinità” – ha scritto una follower su Instagram all’amico di Vaporidis – .

Edoardo Tavassi in un nuovo reality? L’ipotesi

L’ultima suggestione per il futuro di Edoardo porta dritta a Lol-Chi ride è fuori. Ma nei giorni scorsi l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha aperto anche ad una possibile partecipazione in un altro programma che ha fatto le fortune televisive degli ultimi anni, ovvero Pechino Express: “Quel programma è proprio bello, mi piacerebbe farlo con Nicolas Vaporidis. Mi divertirebbe e direi subito di sì”.