Elena Sofia Ricci devastata per la morte del papà: “Andato via troppo presto”

L’attrice addolorata per la morte del padre: “Te ne sei andato troppo presto”

Elena Sofia Ricci addolorata e triste ha ricordato il padre putativo Pino Passalacqua nell’anniversario della sua morte. Il regista e sceneggiatore, infatti, è scomparso a Roma il 29 luglio del 2003 a soli 67 anni. L’attrice e volto noto di tante fiction come Orgoglio, Caro Maestro, I Cesaroni e la più recente Che Dio ci aiuti, ha una storia familiare particolare. Figlia della scenografa Elena Ricci Poccetto e dello storico Paolo Barucchieri è cresciuta con il compagno della madre, il regista Pino Passalacqua, considerato da lei come una padre, che appunto ha voluto ricordare attraverso i suoi profili social con una toccante dedica soffermandosi sul fatto di come se ne sia andato via troppo presto da questo mondo.

Elena Sofia Ricci ricorda il regista Pino Passalacqua: “In questi giorni manchi tanto”

Nel dettaglio l’attrice di tante fiction sia Rai che Mediaset postando la tenera foto visibile alla fine del paragrafo che ritrae sua figlia Emma insieme al regista ha ricordato devastata dal dolore il regista prematuramente scomparso che le ha fatto da padre:

“E poi te ne sei andato anche tu! 19 anni fa…troppo presto Pino! Quanto ancora avremmo potuto imparare da te! Ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato! La vita!”

e poi ancora il volto di Suor Angela in Che Dio ci aiuti ha aggiunto: “In questi giorni manchi tanto…padre e maestro” L’attrice ha sempre speso delle bellissime parole sul padre putativo, del resto lei ha conosciuto il suo padre biologico Paolo ed i suoi tre fratelli Elisa, Marco e Paola solo superati i 30 anni, prima di allora oltre che sulla madre ha potuto contare solo sul regista.



L’attrice svela il rapporto con il padre putativo: “Accolta come una figlia”

In una recente intervista concessa a Verissimo, Elena Sofia Ricci, che di recente ha salutato una collega scomparsa, ha rivelato come è stata la sua infanzia e la sua adolescenza con il regista: “Io sono cresciuta con Pino Passalacqua, un grande regista e docente di recitazione, che mi ha accolto come se fossi stata sua figlia. Tutti possono essere papà, penso che più persone ci sono nella tua vita, più amore c’è”.