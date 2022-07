Elisa Isoardi, confessione inaspettata sul fratello: “Devo chiedergli scusa”

“Abbiamo avuto spesso dei contrasti”, la rivelazione choc della nota conduttrice

Sarà un mix di sentimenti e cucina il nuovo programma di Elisa Isoardi che racconterà l’Italia attraverso le storie di persone che vorranno ringraziare o chiedere scusa a una persona cara. Senza peli sulla lingua la conduttrice ha ammesso sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi che anche lei deve fare delle scuse:

“Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perchè abbiamo spesso avuto dei contrasti”.

La 39enne, che a settembre sarà al timone del programma domenicale Vorrei dirti che su Rai2, ha raccontato però che proprio il fratello le ha regalato tre nipoti fantastici, che al momento sono con lei a Fregene. Poi ha rivelato che nelle lista delle scuse compare anche la mamma.



Elisa Isoardi svela di avere un rimpianto: “Quei momenti non torneranno più”

Anche la madre figura nell’elenco delle scuse da fare della nota conduttrice che ha raccontato:

“Devo chiederle perdono per tutte le volte che non le ho risposto al telefono. Quei momenti , mi rendo conto, purtroppo non torneranno più”.

Oggi però la conduttrice è una donna realizzata e sicura di se che trova la sua felicità proprio accanto alla famiglia. Ha infatti dichiarato: “Mi rende felice stare accanto a mia madre quando ha bisogno di me, come per la malattia della nonna”. Ha svelato poi di essere single e di non cercare spasmodicamente l’amore, ma di sentirsi appagata anche senza marito e figli.

Vorrei dirti che, conduttrice ammette: “Si chiede scusa troppo di rado”

“La verità è che si chiede scusa troppo di rado” ha svelato Elisa Isoardi traendo spunto dal suo nuovo programma, in onda il prossimo autunno. “Ho imparato che le persone che lo fanno danno grande prova di intelligenza”, ha sottolineato. Poi la 39enne, assente dalla tv da due anni, ha ammesso:

“Sono felice di ritornare in Rai con un programma che parla di questi sentimenti”.

E il suo ritorno in tv a quanto pare è stato facilitato proprio da Mara Venier che ha permesso alla conduttrice di raccontarsi in una lunga intervista che le è servita per farsi conoscere e svelare lati inediti del suo carattere.