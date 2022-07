Elisa Isoardi, il suo nuovo programma simile a C’è Posta Per Te? Parla lei

La conduttrice non ci sta: “Il mio programma simile a C’è Posta Per Te? Sono molto diversi”

Elisa Isaordi ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo per parlare della sua vita ma anche del suo nuovo programma che segna il tanto atteso ritorno in Rai. La giornalista ha subito voluto farle presente che c’è qualcuno che ha dichiarato di vedere un po’ troppe somiglianze tra il suo nuovo show in onda il prossimo autunno nella domenica pomeriggio di Rai2 e il programma cult di Maria De Filippi. La conduttrice non si è però smossa più di tanto di fronte a queste critiche, limitandosi a dire che le due trasmissioni sono completamente diverse:

“Il format di Maria è un colosso della prima serata di Canale 5…Io ho solo tanto da imparare da lei…”

Elisa Isoardi e la sfida a Domenica In: “Non temo lo scontro”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto alla popolare conduttrice se teme in qualche modo lo scontro con la sua collega Mara Venier, che alla stessa ora è in onda su Rai Uno con il suo programma storico. E l’ex compagna di Matteo Salvini, la quale tornerà presto in Rai con una trasmissione nuova di zecca, ha subito risposto negativamente, cogliendo l’occasione per ringraziare la collega che nei mesi scorsi l’ha ospitata nel suo programma domenicale: “No, e la ringrazio di avermi invitata a Domenica In…” Il giornalista ha poi voluto chiederle in che rapporti è con diverse sue colleghe, tra cui Alessia Marcuzzi, Ilaria D’Amico e Carterina Balivo (le rivedremo tutte su Rai Due il prossimo autunno). La ex di Salvini ha quindi rivelato di provare una profonda stima nei loro confronti: “Hanno accettato nuove sfide come ho fatto io…In Rai non ci sarà più concorrenza tra le reti…”

Vorrei dirti che… La presentatrice spiega com’è il suo nuovo programma: “Mette insieme le mie passioni”

Il giornalista di Nuovo ha poi chiesto ad Elisa Isoardi di parlare di questo suo nuovo show. E la presentatrice ha subito rivelato di essere molto felice di aver avuto l’opportunità di condurlo, anche perchè sente che le calzerà a pennello:

“Me ne sono innamorata subito…Mette insieme le mie passioni: cuore, territorio e cucina…”

La conduttrice ha poi rivelato che verrà data voce alle persone comuni, che racconteranno ciò che succede quotidianamente nelle loro famiglie. Verrà inoltre data loro la possibilità di ringraziare chi ha ricoperto un ruolo importante nella loro vita, e anche ritrovare un legame andato perduto: “Alla base di tutto c’è l’amore…”