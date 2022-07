Ercolini nuovi campioni Reazione a catena: grande ansia all’intesa vincente

Reazione a catena: tensione all’intesa vincente per i Roma Nerd, poi la sconfitta

Non ce l’hanno fatta Simone, Giada e Paolo, alias i Roma Nerd, a difendere il loro titolo di campioni nella puntata di oggi del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni: all’intesa vincente hanno vissuto infatti momenti di grande panico, sfiorando per un soffio il pareggio che avrebbe dato loro la possibilità di battere gli avversari. Hanno totalizzato 8 punti gli sfidanti, poi diventati nuovi campioni, ma al settimo punto gli ormai ex campioni hanno sbagliato, indietreggiando quindi a 6: con soli 4 secondi a disposizione, hanno tentato il tutto per tutto recuperando il settimo punto, ma non è bastato poiché non sono riusciti a formulare in tempo la definizione per l’ottavo punto. Tra gli applausi del pubblico presente nello studio Rai di Napoli, i Roma Nerd hanno quindi lasciato la gara.

Gli Ercolini sono i nuovi campioni di Reazione a catena: debutto senza vittoria oggi

Si chiamano Michele, Emilio e Tommaso i nuovi campioni del programma di Marco Liorni, il cui esordio, però, non è stato baciato dalla fortuna: al gioco dell’ultima catena sono infati arrivati all’ultimo step con poco più di 1000€, cifra che però non sono riusciti a portare a casa avendo sbagliato. Partendo da ‘ROTTO’ come primo elemento e ‘DI____O’ come base della parola, hanno scelto di tentare la fortuna senza acquistare il terzo elemento, essendo già molto bassa la cifra che sono riusciti a portare all’ultimo round. Hanno dunque dato ‘DISCO’ come risposta, ma Marco Liorni ha dovuto comunicare loro che la parola che li avrebbe fatti vincere era invece ‘DIGIUNO’. Niente da fare, quindi, per i tre concorrenti, che però potranno ritentare la fortuna domani sera se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni contro coloro che saranno i prossimi sfidanti.

Reazione a catena tornata in onda oggi dopo la pausa di ieri per via della partita

E’ tornato in onda oggi Marco Liorni con il sui seguitissimo programma del preserale: ieri, lo ricordiamo, la trasmissione non è andata in onda per via della partita di calcio femminile Italia-Islanda che ha occupato il palinsesto di Rai1 fino al telegiornale delle 20.00. Tale cambio di programmazione ha causato, inoltre, lo stop di Estate in diretta.