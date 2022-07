Cancellato Estate in diretta: oggi stop improvviso per Semprini e la Capua

Perché Estate in diretta oggi non è andato in onda? Cambio di palinsesto in corsa per Rai1

E’ stata una giornata televisivamente stravolta quella di oggi per quanto riguarda Rai1. Infatti diversi programmi non sono andati in onda a fronte di diverse edizioni straordinarie del TG1. Il motivo risiede nella crisi di governo che nelle ultime ore sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera. E così, dopo lo stop delle repliche di Don Matteo e della soap Sei sorelle, solitamente in onda nel primo pomeriggio estivo della rete, anche Estate in diretta non è andato in onda. Ad annunciarlo era stata la guida ufficiale della Rai, disponibile su Raiplay e aggiornata in tempo reale. Al suo posto è andato in onda un ulteriore speciale del TG1 con diversi ospiti presenti in studio a commentare la tensione che ormai è innegabile tra le diverse forze politiche del Paese.

Estate in diretta e il calcio femminile: il cambio di orario previsto per oggi

Se è vero che il programma di Rai1 è saltato improvvisamente è altrettanto vero che anche se fosse andato in onda quella di oggi sarebbe stata comunque una puntata anomala. Infatti anziché finire alle 18:45, come avviene ogni giorno dal lunedì al venerdì, Gianluca Semprini e Roberta Capua avrebbero dovuto salutare il pubblico con largo anticipo, precisamente alle 17:45. Infatti a quell’ora era previsto l’inizio della partita della nazionale di calcio femminile che oggi ha sfidato l’Islanda. Gli sportivi, inoltre, hanno temuto il peggio vedendo l’edizione straordinaria del TG1. Ma alle 17:45 in punto hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: la partita è stata regolarmente trasmessa su Rai1.

Roberta Capua e Gianluca Semprini tornano domani: quali saranno i possibili argomenti della puntata

La crisi di governo sta creando una situazione fortemente imprevedibile e dunque fare programmi certi è un azzardo. Tuttavia, stando alla programmazione fino ad ora fornita, sembra che Estate in diretta domani pomeriggio dovrebbe tornare in onda al consueto orario delle 17:20. Sicuramente i due conduttori parleranno della situazione politica e potrebbero tornare anche su una vicenda che li ha indignati profondamente. Spazio poi agli eventi di giornata e ai gossip del momento.