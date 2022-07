Ermal Meta torna a parlare del suo problema di salute: “Non sto morendo”

Il popolare cantautore ironizza sul suo stato di salute: “A leggere certi siti pare che io stia morendo”

Ieri pomeriggio Ermal Meta ha rivelato ai suoi follower su instagram di essere costretto ad annullare alcuni suoi impegni a causa di un problema di salute. Difatti quest’ultimo dapprima si è mostrato decisamente gonfio in viso, e successivamente non ha fatto mistero di essere assai preoccupato perchè non ha capito cosa gli possa essere successo. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del web. E dopo ore di silenzio il cantautore di origini albanese è tornato a parlare di tutta questa faccenda su twitter, cogliendo l’occasione per ironizzare (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “A leggere certi siti pare che io stia morendo…”

Ermal Meta tranquillizza i suoi numerosi fan: “Devo solo riposare e prendere il cortisone”

Successivamente il popolare cantautore, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha anche voluto tranquillizzare i suoi numerosi fan sul suo stato di salute, visto che un po’ tutti hanno manifestato una certa apprensione: “Tranquilli ragazzi, riposo e cortisone faranno il loro…” Parole che ovviamente hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi tanti estimatori. Si segnala che non è dato sapere ancora cosa abbia provocato questi suoi rigonfiamenti al viso. Difatti l’artista ha preferito non dare alcun tipo di spiegazione in merito, anche se ha fatto capire chiaramente che non è niente di grave fortunatamente.

A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno. 🤍 — Ermal Meta (@MetaErmal) July 26, 2022

Il cantautore fa una promessa ai suoi fan: “Ci rivedremo presto”

Ermal Meta ha poi concluso questo suo post pubblicato in queste ultime ore su twitter in cui ha voluto fare un’importante precisazione sul suo problema di salute facendo una promessa ai suoi tantissimi fan, che in qualsiasi occasione non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Difatti quest’ultimo ha promesso a tutti che non appena tornerà pienamente in forma riprenderà il suo tour: “Ci vediamo tra qualche giorno…” E ovviamente i suoi estimatori hanno riempito di like questo post, non facendo mistero di non vedere l’ora di poter assistere ad un suo concerto quanto prima. A questo punto non resta altro che fargli un grosso in bocca al lupo, nella speranza che si rimetta il prima possibile.