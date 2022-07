Grossi problemi di salute per Ermal Meta: cosa ha e cos’è successo (FOTO)

Il popolare cantautore tutto gonfio in viso: la sua amara confessione (FOTO)

Ore non facili per il popolare cantautore di origini albanesi, Ermal Meta. Difatti quest’ultimo ha da poco pubblicato alcune storie su instagram in cui si è mostrato tutto gonfio in faccia facendo preoccupare non poco i suoi tantissimi fan, che ovviamente si sono subito chiesti cosa avesse. L’artista non ha ovviamente nascosto di essere davvero preoccupato, aggiungendo di non capire cosa stia succedendo al suo corpo (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa…”

Ermal Meta incredulo per quello che gli sta succedendo alla faccia: “Mi sono svegliato peggio del solito”

Il popolare cantautore, sempre in questo suo intervento nelle sue storie sul social fotografico, non ha poi nascosto che inizialmente ha pensato che la causa di questi rigonfiamenti sospetti potevano essere riconducibili ad un colpo di freddo magari per via dell’aria condizionata. Tuttavia ieri e stamattina si è svegliato ed ha potuto constatare che le cose erano purtroppo peggiorate: “Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem…” Per tale ragione l’artista è stato costretto a comunicare ai suoi tanti follower sul social fotografico di dover per forza annullare gli appuntamenti a Peschici ed al Giffoni Film Festival: “Devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione…” Ovviamente i fan hanno subito capito la situazione e gli hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento difficile della sua vita.

Il cantautore si scusa con tutti dopo questo suo problema di salute: “Ci vediamo presto”

Ermal Meta, dopo aver rivelato ai suoi follower su instagram di avere un problema di salute, ha anche colto l’occasione per scusarsi con tutti perchè ovviamente è stato costretto ad annullare le sue prossime ospitate in giro per l’Italia: “Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi ed ai tanti fan…Ci vediamo presto Ermall…” Ovviamente il cantautore aggiornerà sul suo stato di salute tutti i fan dopo i dovuti controlli in ospedale. Non resta che attendere eventuali aggiornamenti, nella speranza non abbia niente di grave.