Dolore a Estate in diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini: “Senza parole”

Estate in diretta, i due conduttori senza parole: rabbia e dolore per i funerali di Diana

Oggi si sono svolti i funerali della piccola Diana, la piccola di 18 mesi lasciata morire di stenti dalla madre che l’ha abbandonata per più di sei giorni in casa per andare a trovare il compagno, da sola, al caldo e con solo un biberon di latte per sfamarsi. Roberta Capua e Gianluca Semprini, dopo aver mostrato il servizio dei funerali svoltisi nel milanese, con lo strazio della nonna e della zia e la presenza del sindaco Sala proprio per testimoniare la vicinanza di tutta la cittadinanza alla bimba ed a chi le ha voluto bene, sono apparsi ammutoliti ed intristiti tanto che la stessa conduttrice ha ammesso:

“Credo che non ci siano parole da aggiungere a questa storia dolorosissima.”

Roberta Capua sfiora il pianto nel programma di Rai1: “Colpisce la piccola bara”

I conduttori di Estate in diretta nella puntata di oggi hanno raccontato i funerali della piccola Diana riportando il dolore della nonna e della zia e omettendo di proposito le dichiarazioni sempre più raccapriccianti della madre della piccola Alessia Pifferi, assente alle esequie della piccola perché rinchiusa in carcere in attesa di giudizio per omicidio mediante omissione. Già passato la conduttrice campana aveva definito sconcertante tutta questa tristissima vicenda mentre oggi ha ammesso con la voce rotta dal pianto:

“Ciò che ci colpisce di più sono le dimensioni della bara, troppo piccola.”

Il prete durante l’omelia ha puntato il dito contro tutti coloro che avrebbero potuto agire invece di voltarsi dall’altra parte ma non l’hanno fatto causando il dramma e la morte della piccola.

Estate in diretta, i conduttori dopo la cronaca voltano pagina con la musica anni ’60

Ieri Roberta Capua è apparsa stravolta per una tragedia sfiorata mentre oggi lei e Gianluca Semprini sono rimasti senza parole per il dramma della piccola Diana. Durante la puntata, però, si è anche voltato pagina dedicando un ampio spazio ad argomenti più leggeri e musicali, grazie al ritorno in onda di Marcello Cirillo tornato negativo dopo il Covid. Nella puntata di oggi è stato ospite Shel Shapiro e si è ampiamente parlato di musica anni ’60