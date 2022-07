Estate in diretta, Roberta Capua stravolta: “Si è sfiorata la tragedia”

Roberta Capua e la vicenda dell’uomo aggredito da due cani: “E’ gravemente ferito”

Inizio posticipato oggi per Estate in diretta che ha ricevuto la linea eccezionalmente alle 17:45, invece delle 17:20, per lasciare spazio alla Santa Messa. Nonostante la puntata ridotta però i due conduttori di Rai1 hanno comunque informato i telespettatori con i fatti più importanti di cronaca e attualità. In particolare è stata raccontata l’assurda vicenda che nei giorni scorsi ha visto due cani, in provincia di Bologna, scappare dalla recinzione e tentare di aggredire un pollaio vicino. Il proprietario è uscito ed ha provato ad allontanarli ma è stato morso ad una gamba, al viso e alla mano. “E’ gravemente ferito” ha spiegato Roberta Capua. Il figlio dell’uomo è poi intervenuto e, dopo aver tentato di allontanare i cani con un bastone e un colpo di fucile in aria, ha sparato ad uno di loro.

“Si è sfiorata la tragedia”

ha concluso la conduttrice.

La conduttrice di Estate in diretta commenta i danni provocati dal maltempo: “Immagini terribili”

Non solo la vicenda del bolognese ma anche il grande caldo e le conseguenze del cambiamento climatico sono stati temi della puntata odierna. E mentre Gianluca Semprini ha vissuto attimi di dolore raccontando una notizia, Roberta Capua ha mandato in onda alcuni servizi che hanno mostrato il Nord flagellato dalle piogge, dalla grandine e da pesanti esondazioni. “Immagini terribili” ha detto la conduttrice.

“Ci sono stati eventi estremi”

ha concluso Gianluca Semprini.

Dal gossip ad una storia bella: di cosa si è parlato oggi a Estate in diretta

Sempre per quanto riguarda la cronaca si è tornati poi sulla vicenda della piccola Diana, la bambina morta di stenti a Milano a 18 mesi lasciata sola in casa dalla madre.

“Domani sarà il giorno del dolore, dell’ultimo saluto alla piccola”

ha detto Gianluca Semprini. Spazio poi, dopo tante tragedie, ad una storia bella. Una barista ha scoperto di essere incinta e, a causa del contratto precario, aveva paura a dirlo alla sua titolare. Invece quest’ultima, quando l’ha saputo, ha deciso di fare alla dipendente un contratto a tempo indeterminato. Infine anche oggi si è discusso della separazione tra Totti e Ilary Blasi e delle coppie che sono tornate insieme come Belen Rodriguez e Stefano De martino, Jennifer Lopez e Ben Affleck.