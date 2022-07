Roberta Capua, voce rotta in apertura di Estate in diretta: “Sconcertante”

Estate in diretta, la conduttrice sfiora il pianto per la storia della piccola Diana: “Sconcertante”

Da giorni non si parla d’altro che della tragica storia della piccola Diana, piccola di 18 mesi lasciata morire di stenti dalla madre, Alessia Pifferi. Dalle indagini emergono particolari sempre più raccapriccianti che sono stati svelati anche nella puntata di oggi, martedì 26 luglio, del talk di Rai1, donna ha raccontato bugie su bugie tanto che pare che alla stessa nonna della piccola, quando la piccola era già priva di vita, aveva raccontato di essere stanca per i suoi continui capricci. E dunque Roberta Capua con la voce rotta dalla commozione in apertura di trasmissione ha spiegato:

“Emergono dettagli sconcertanti su Alessia Pifferi, bambina lasciata sola a casa con più di 30 gradi in un lettino con un biberon e naturalmente la vita della piccola Diana si è spezzata.”

Roberta Capua provata dalla tragica storia di Diana: “Comportamento inqualificabile”

Ad aggiungere ulteriore orrore ad una storia già di per se tragica, c’è un altro fatto. Pare infatti che Alessia Pifferi, madre della bambina, non abbia mai fatto nessuna foto alla piccola nei suoi 18 mesi di vita ma in questi giorni circolano vari post con l’immagine di una bimba che viene spacciata per Diana. Ebbene Gianluca Semprini nella puntata di oggi di Estate in diretta ha spiegato la truffa, che gira una foto falsa, mentre la conduttrice indignata e schifata ha definito così l’autore del gesto:

“Sciacallo comportamento inqualificabile.”

Spazio ha avuto nella puntata odierna del talk di Rai1 anche un altro tragico fatto di cronaca, lo schianto tra una barca a vela ed un motoscafo avvenuto ieri e costata la vita all’imprenditore Andrea Coen che ieri aveva colpito i conduttori.

I conduttori di Estate in diretta sconvolti per la morte della bambina: “Nessuno si accorto?”

Al di là del comportamento incomprensibile ed ingiustificabile di Alessia Pifferi ciò che colpisce e rattrista della morte della piccola Diana è che nessuno si accorto di niente o è intervenuto. È emerso in questi giorni che la piccola appariva sempre stanca e rallentata, che donna non la faceva giocare con gli altri bambini o lasciasse che qualcuno le si avvicinasse. Ha anche organizzato un finto Battesimo solo per ricevere regali e soldi. Insomma è una storia che da molti punti di vista appare, come ha ammesso Roberta Capua, sconcertante.