Estate in diretta, Capua-Semprini addolorati: “Vicenda che ci ha colpito molto”

Gianluca Semprini commenta la vicenda dell’incidente sulla Marmolada: “Post molto commuoventi”

Anche oggi, così come accaduto nei giorni scorsi, i due conduttori di Estate in diretta hanno dato aggiornamenti e novità sulla vicenda che riguarda il tragico incidente avvenuto sulla Marmolada. Come al solito grande spazio è stato detto sia all’inviata presente vicino alla zona dell’incidente sia all’inviato presente con i tecnici e impegnato con il punto stampa della giornata. Semprini e Roberta Capua, inoltre, hanno fatto ascoltare alcune riflessioni dei parenti delle vittime. E tra loro ha parlato anche il papà di Tommaso, che ha perso la vita mentre si trovava lì con la sua compagna Alessandra che per fortuna è riuscita a salvarsi. Queste le parole del conduttore:

“Ci ha colpito molto la vicenda di Alessandra e Tommaso, insieme sulla montagna. Lei si è salvata e ha pubblicato dei post molto commuoventi. Tommaso invece è morto”.

La dura riflessione dell’ospite di Estate in diretta: “Dobbiamo incolpare noi”

Insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini, per commentare la vicenda della Marmolada, c’era Massimiliano Ossini. Infatti com’è noto il conduttore di Unomattina Estate, Kalipè e Linea Bianca è un grande esperto e appassionato proprio della montagna. Due i punti su cui il conduttore si è concentrato. Il primo la possibilità di prevedere gli eventi. “Quando sei in montagna può esserci l’imprevedibile” ha però spiegato Massimiliano. Poi il secondo punto ancora più importante: chi ha la colpa di quello che sta succedendo alla natura, al clima e all’ambiente?

“Se dobbiamo incolpare qualcuno dobbiamo incolpare noi”

ha concluso Ossini.

Roberta Capua e il dramma del bambino morto a Sharm el-Sheikh: “La mamma ha fatto un appello”

Dopo aver dato una notizia scioccante la conduttrice di Estate in diretta si è occupata della vicenda del bambino deceduto a Sharm el-Sheikh. L’inviata della trasmissione di Rai1 ha intervistato lo zio, che si trova a Palermo, ovviamente molto provato per quanto accaduto. Al momento il papà del bambino si trova in gravi condizioni, in terapia intensiva nell’ospedale egiziano.

“La mamma ha fatto un appello per tornare in Italia. Il marito è in gravi condizioni”

ha detto la conduttrice provata.