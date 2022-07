Estate in diretta, Roberta Capua scioccata: “È accaduta una cosa incredibile”

Scritto da Giulia Tolace , il Luglio 6, 2022 , in Programmi Tv

Roberta Capua dà una notizia sconvolgente: “Una donna seduta ad un bar improvvisamente ha partorito”

Anche oggi i due conduttori di Estate in diretta hanno tenuto compagnia al pubblico di Rai1 dalle ore 17:20 circa. Come ogni giorno tanta cronaca e attualità ma anche una parte più leggera sul finire della puntata. Per quanto riguarda la cronaca diversi sono gli argomenti a cui la Capua e Gianluca Semprini hanno dato particolare attenzione. Tra i temi trattati uno riguarda una donna che ha partorito al bar ed è poi scappata abbandonando il neonato. Nel presentare la notizia, e prima di dare la parola all’inviato presente sul posto, la conduttrice ha detto:

“Andiamo a Lignano Sabbiadoro dove è accaduta una cosa che ha dell’incredibile. Una donna che era seduta al tavolino di un bar ha lamentato dei dolori e improvvisamente ha partorito”.

A Estate in diretta le novità dell’incidente sulla Marmolada: “Sono stati recuperati altri tre corpi”

Oltre ad aver parlato della donna che ha partorito in un bar ed è scappata Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno trattato anche altri argomenti. Tra questi il primo della puntata ha riguardato gli ultimi sviluppi dell’incidente avvenuto sulla Marmolada, di cui ancora indagini e ricerche sono in corso.

“Sono stati recuperati altri tre corpi”

ha annunciato Gianluca prima di lasciare la parola all’inviato. Proprio durante la diretta era in corso una riunione e subito dopo si è svolta anche una conferenza stampa. I due conduttori intanto hanno parlato della rabbia dei parenti e delle difficoltà fino ad oggi riscontrate dai soccorritori per cercare gli altri dispersi.

Roberta Capua provata da una terribile vicenda: una bambina di due anni è stata azzannata da un cane

Infine, prima di chiudere lo spazio dedicato alla cronaca e all’attualità, i due conduttori di Estate in diretta hanno raccontato un’altra drammatica vicenda. Ovvero una bambina di due anni che è stata azzannata da un cane di famiglia e ancora adesso sta lottando tra la vita e la morte per le ferite riportate. Già scossa per il ricordo di una collega la conduttrice è apparsa parecchio provata da quanto accaduto alla bambina.