Roberta Capua allibita a Estate in diretta: “Accaduta una cosa terribile”

La conduttrice di Estate in diretta senza parole: “Morto un anziano tenuto in condizioni disumane”

Si è parlato anche dell’orrore di Reggio Calabria nella puntata di oggi del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini: trattasi del caso che sta suscitando grande scalpore, relativo ad una casa di riposo abusiva nella quale gli anziani venivano tenuti in condizioni disumane. La notizia è stata trattata, in questi giorni, da diversi telegiornali, per via della morte di uno degli ospiti della struttura.

Vi raccontiamo una storia terribile

ha premesso la conduttrice aprendo lo spazio in questione e presentando l’inviata collegata proprio dalla città calabrese.

Roberta Capua choccata: “Anziani malmenati e denutriti”, la denuncia a Estate in diretta

“E’ stato scoperto un ospizio abusivo nel quale gli anziani venivano picchiati e nutriti male” ha spiegato la conduttrice di Estate in diretta nel corso dell’appuntamento di oggi, al termine di un lungo spazio dedicato ad un altro caso di cronaca del quale si sta parlando molto da tempo: la scomparsa di Domenico Manzo. Denunciando la vicenda di Reggio Calabria, Roberta ha poi aggiunto:

Malmenati, maltrattati e nutriti con cibo avariato tutti gli anziani che erano ospitati presso la casa di riposo abusiva.

“Venivano anche tenuti al freddo e uno di loro è addirittura morto per via di queste condizioni disumane” ha poi concluso, inorridita.

Estate in diretta: cinque arresti per l’assurdo caso dell’ospizio di Reggio Calabria

Collegandosi dal posto, l’inviata Sara Verta ai microfoni della trasmissone di Gianluca Semprini e Roberta Capua (ieri preoccupati per il terribile incendio divampato a Roma) ha spiegato che sono state fermate cinque persone, le quali si trovano ora agli arresti domiciliari, ma sarebbero coinvolti nella vicenda anche altri soggetti, attualmente ancora in stato di libertà: “La Procura li sta attenzionando per altri tipi di illeciti” ha dichiarato la giornalista sui soggetti non arrestati. “Pare che gli anziani venissero anche sedati” ha detto inoltre l’inviata, con Gianluca Semprini che dallo studio ha commentato choccato: