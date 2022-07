Stop Unomattina: brusca cancellazione per Maria Soave e Massimiliano Ossini

Cancellata la puntata di Unomattina Estate di oggi: al suo posto una lunga edizione del TG1

Giornata decisamente anomala per il palinsesto di Rai1 quella di oggi, mercoledì 20 luglio 2022, dato che l’intera mattinata è stata occupata da una lunghissima edizione straordinaria del telegiornale con la direttrice Monica Maggioni alla conduzione, per seguire in diretta l’evolversi della crisi di governo, motivo per il quale la trasmissione di Massimiliano Ossini e Maria Soave, solitamente in onda dalle 9.00 alle 11.30, è saltata. L’edizione speciale del TG1 ha infatti occupato il palinsesto fino a mezzogiorno circa, a differenza degli altri giorni quando l’edizione del mattino del telegiornale occupa non più di un paio d’ore, terminando alle 9.00, orario in cui la linea passa, appunto, a Unomattina Estate.

L’edizione speciale del TG1 con Monica Maggioni in onda fino alle 12.00: Unomattina torna domani

Mentre scriviamo, l’edizione straordinaria del telegiornale è ancora in onda: dal sito di Rai1 apprendiamo che l’orario di fine diretta dovrebbe essere le 12.00, quindi oltre il tradizionale orario in cui solitamente la linea passa da Unomattina Estate al programma successivo, ossia Camper, che oggi dovrebbe perciò iniziare con mezz’ora di ritardo rispetto al solito, ma non si escludono variazioni, cioè una riduzione o un ulteriore allungamento del telegiornale, dato che tutto dipenderà da come andranno le cose al Senato.

Massimiliano Ossini e Maria Soave ieri hanno dato erroneamente appuntamento per oggi

Probabilmente la cancellazione di Unomattina a favore del TG1 si è decisa solo ieri pomeriggio, dato che al termine dell’appuntamento precedente i conduttori (che, tra le altre cose, hanno dedicato uno spazio alla strage di via d’Amelio nel giorno del trentesimo anniversario) hanno dato ai telespettatori appuntamento per oggi, facendo anche una gag: Massimiliano Ossini ha detto infatti “Quella di domani sarà una puntata davvero scoppiettante, ricca di grandi personaggi”, Maria Soave gli ha quindi chiesto, un po’ perplessa, “Chi sarebbero?”, e Ossini ha risposto ridendo “Noi due ovviamente!”. Sempre ieri i due conduttori hanno ospitato in diretta una donna incinta, per uno spazio dedicato alla gravidanza, che ha fatto un’ecografia davanti a milioni di telespettatori scoprendo ‘live’ il sesso del figlio!