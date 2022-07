Eva Henger non nasconde tutta la sua delusione: “Dopo l’incidente…”

La showgirl dopo l’incidente si sfoga: “Molti amici si sono allontanati da me”

Mesi fa Eva Henger ha avuto un brutto incidente stradale in cui ha rischiato davvero di rimetterci la vita. Fortunatamente la donna non ha rischiato così grosso, ma le fratture riportate sul suo corpo sono state decisamente gravi, tanto che a distanza di mesi continua con il suo percorso di riabilitazione sia dal punto di vista fisico che mentale. Oggi al magazine Novella 2000 ha aggiornato tutti sul suo stato di salute, cogliendo la palla al balzo per esprimere tutta la sua più totale delusione nei confronti di alcuni amici, che dopo l’incidente hanno fatto perdere le loro tracce:

“Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato…Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate…”

Tuttavia la ex attrice di film per adulti ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, asserendo che questa situazione le ha fatto capire di dover fare selezione.

Eva Henger non lo nasconde: “Mi sembra di essere in un vortice di emozioni”

La soubrette, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha poi rivelato di sentirsi come in un vero e proprio vortice di emozioni. Difatti la mamma di Mercedesz Henger, che qualche mese fa ha avuto un terribile incidente in auto, ha rivelato che in questo periodo di riabilitazione si sente come se fosse su un’altalena: “In alcuni momenti sono ottimista e sto bene…Poi mi deprimo e vedo solo nero…” Tuttavia la donna ha tenuto a chiarire di voler andare avanti con la sua vita e pensare solo al suo futuro e a quello della sua famiglia:

“Per questo mi sto facendo aiutare da un terapeuta che mi sta aiutando a trovare la mia direzione…”

L’ex attrice di film per adulti ha poi fatto presente di aver deciso di farsi aiutare da un esperto perchè ha capito fin da subito che da sola non ce l’avrebbe mai fatta.

La soubrette lo rivela per la prima volta: “Ho ricominciato a camminare”

La giornalista del magazine Novella 2000 ha poi chiesto alla showgirl come va la ripresa fisicamente. E la mamma di Mercedesz Henger, con estrema schiettezza, ha rivelato di aver iniziato a camminare nuovamente solo la scorsa settimana dopo aver passato gli ultimi due mesi stesa a letto:

“Ho ricominciato a camminare…Il primo giorno senza la carrozzina, la settimana scorsa, la sera ero stanchissima…”

Eva Henger non ha certo fatto mistero di essere felice per essere tornata a camminare: “Per me camminare è quasi una novità…”