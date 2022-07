Eva Henger ancora in difficoltà: “Non è facile accettare un incidente simile”

Mamma di Mercedesz Henger dopo l’incidente fa una confessione: “Vivo giornate tristi”

Eva Henger ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo per parlare del suo incidente e del modo in cui sta affrontando la convalescenza. In questa circostanza la ex attrice di film per adulti non ha nascosto che purtroppo non è affatto facile affrontare questa situazione, anche perchè spesso e volentieri ripensa alle persone che sono venute a mancare a causa di questo brutto incidente stradale (la foto è di Novella 2000):

“Ci sono giornate tristi in cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta…”

Eva Henger svela come sta dopo l’incidente: “Solo adesso ho iniziato a muovermi”

Successivamente la mamma di Mercedesz Henger, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche rivelato che per due lunghi mesi è stata praticamente immobilizzata, e solo adesso ha invece iniziato timidamente a muoversi:

“Solo ora comincio a stare in tre posizioni: seduta, sdraiata sulla schiena e sul lato destro…”

La showgirl, che pochi giorni fa ha fatto una confessione choc, ha poi dichiarato che sta vedendo al momento una psicoterapeuta che la sta aiutando molto sia da un punto di vista fisico che psicologico: “Devo recuperare psicologicamente e il percorso è molto lungo…”

Mercedesz Henger, sua madre svela: “Ricordo quei giorni come un flash”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto presente a Eva Henger che dopo tante incomprensioni questa bruttissima disavventura le ha permesso di riunirsi a sua figlia. E a tal proposito la showgirl di origini ungherese ha subito voluto fare un importante chiarimento. Di cosa si tratta? In pratica la donna ha chiarito il fatto di essersi riunita ben prima di questo incidente:

“Ci eravamo già riavvicinate a febbraio, quando mia mamma aveva scoperto di avere un tumore al pancreas…”

La moglie del manager Massimiliano Caroletti ha poi rivelato di ricordarsi come una sorta di flash la sera prima dell’incidente: “Le raccontavo che sarei andata a prendere il cagnolino per la sorella e che avrei tifato per lei all’Isola…Ricordo quei gironi come un flash, tale è stato lo choc…”