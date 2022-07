Eva Henger, confessione choc: “Una persona è morta tra le mie braccia”

La confessione scioccante: “A causa di un infarto è morta una persona tra le mie braccia”

Non è un bel periodo per Eva Henger, che è uscita viva per miracolo dopo un grave incidente. Ma la vita della showgirl non è stata tutta rose e fiori, infatti ha rilasciato una dolorosa confessione al settimanale Nuovo Tv parlando di un momento delicato del suo passato: “Una persona che conoscevo è morta tra le mie braccia a causa di un infarto”. Dopo quest’esperienza traumatica lei ha iniziato a soffrire di attacchi di panico tanto che le hanno dovuto prescrivere delle medicine.

Eva Henger fa fatica a parlare di futuro: “Non so cosa succederà. Non ho più certezze”

E sempre Eva Henger fa fatica a immaginarsi il proprio futuro ora che è uscita viva da un gravissimo incidente, che ha visto coinvolte due persone morte in Ungheria, come ha specificato nell’intervista al settimanale sopracitato: “Non so cosa succederà, ora che non ho più certezze”. D’altronde tutti dovrebbero rendersi conto che la vita potrebbe finire da un momento all’altro e che bisognerebbe vivere ogni attimo come se fosse l’ultimo, onde evitare di avere dei rimpianti. Ora lei dovrà fare un lungo percorso, anche psicologico, ma per ora vede solo i progetti di domani, e non ha ancora il coraggio di andare oltre, solo ha in mente di portare dei fiori alle persone morte nel tragico incidente.

Mercedesz Henger, pace fatta con la mamma Eva: si erano già riavvicinate a febbraio

La pace tra Mercedesz e Eva ha spiazzato in senso buono gli spettatori che hanno assistito all’Isola dei Famosi, ma si sa, ora, per bocca della madre che si erano già riavvicinate nel mese di febbraio quando la nonna ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Hanno parlato tanto e si sono confrontate su alcuni punti. Poi c’è stata la pace in diretta televisiva dove la mamma Eva ha chiesto scusa alla figlia per la prima volta nella sua vita. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e dopo due anni di lotta sono tornate a essere madre e figlia che provano l’una per l’altra un affetto enorme.