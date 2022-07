Federica Panicucci: che fine ha fatto Marco Bacini? La strana assenza

Conduttrice di Mattino Cinque lontana dal compagno: cosa succede alla coppia

Sta trascorrendo le sue vacanze a Forte dei Marmi Federica Panicucci, dopo aver passato alcuni giorni alla Maldive, una delle sue mete estive preferite. La signora di Canale5 però da diverso tempo non si mostra sui social con il compagno. L’assenza dell’imprenditore non è apparsa inosservata, scatenando la macchina del gossip. Quest’anno infatti la conduttrice di Cecina è volata alle Maldive soltanto con i figli Mattia e Sofia, mentre l’imprenditore lombardo è rimasto a casa. Ora la 54enne sta trascorrendo queste settimane di luglio al Twiga Beach e anche in questa location di Marco Bacini nessuna traccia. Molto probabilmente però a dividere la coppia sono soltanto gli impegni professionali di lui, da tempo infatti si parla di possibili nozze che potrebbero essere celebrate, chissà, forse proprio il prossimo anno.



Federica Panicucci si consola senza il compagno: l’aperitivo al tramonto in una location da favola

Nonostante l’assenza di Marco Bacini, la conduttrice di Cecina continua ad essere sorridente e raggiante sui social, dai quali aveva preso una pausa di recente per concedersi totalmente al relax estivo. La padrona di casa di Mattino Cinque News ha mostrato nelle sue storie l’aperitivo in compagnia di un’amica, Cri, e ha ironizzato sottolineando che in questa calda estate 2022 si sta concedendo pochi cocktail al tramonto. Ha poi voluto rendere partecipi i suoi numerosissimi followers della location da sogno in cui si trovava, una terrazza con vista sul mare.

Marco Bacini: ecco dove si trova il compagno della nota conduttrice di Canale5

Mentre Federica Panicucci si gode il sole e il mare della Versilia, il compagno è impegnato con il lavoro. Su Instagram Stories l’imprenditore ha mostrato il suo intervento all’università Lum, che si è svolto proprio ieri in mattinata. Non è escluso che presto l’imprenditore possa raggiungere la compagna per terminare le vacanze estive con lei. Intanto la 54enne sta ricaricando le pile in vista degli impegni del prossimo autunno. Oltre a tornare al timone di Mattino Cinque News con Francesco Vecchi a settembre, sarà infatti la conduttrice della seconda edizione di Back to school. Il programma, orfano di Nicola Savino, metterà alla prova altri vip e il cast al momento è ancora in fase di perfezionamento.