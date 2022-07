Federica Panicucci, una confessione spiazza: “Mi sono presa una pausa da…”

“Mi sono presa una pausa un po’ da tutto”, la rivelazione della conduttrice di Mattino 5

Manca dai social da qualche giorno, Federica Panicucci. Un’assenza, seguita al suo viaggio da sogno alle Maldive con la famiglia, che ha impensierito un po’ i fans e quanti la seguono con affetto sui social. Poche ore fa la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset è tornata di nuovo a parlare con i suoi followers pubblicando un Instagram Stories in cui ha spiegato i motivi del suo silenzio:

“Volevo farvi un saluto perchè è un po’ che non sono qua su Instagram perchè sono in vacanza e quindi mi sono presa una pausa un po’ da tutto”.

La conduttrice ha tranquillizzato tutti, svelando che al momento si trova a Forte dei Marmi in compagnia delle amiche di sempre, voluto poi a ringraziare tutti e ha ammesso di leggere sempre i commenti dei fans. Si è poi concessa un aperitivo in spiaggia con le amiche per rinfrescarsi in questa calda estate 2022.



Federica Panicucci ricarica le pile in vista della nuova stagione tv e ammette: “Sono molto fortunata”

Ha deciso di staccare la spina la conduttrice di Mattino Cinque News, che a settembre tornerà al timone del rotocalco di Canale5 insieme al collega Francesco Vecchi. La 54enne, sempre molto attiva sui social, è stata assente per qualche giorno ma è tornata proprio in queste ore ad aggiornare i suoi numerosissimi fans sui suoi spostamenti. Come di consueto ogni estate la signora della mattina di Canale5 sta proseguendo le sue vacanze al mare, precisamente a Forte dei Marmi, e ha ammesso che il caldo di questi giorni la sta mettendo alla prova. Ha però specificato: “Fa molto caldo, ma sono fortunata perchè sono al mare”.

Back to school cast: ultimi rumors sui protagonisti del programma di Italia1

Intanto, mentre Federica Panicucci si sta godendo le meritate vacanze, la macchina organizzativa del programma di Italia1 (condotto lo scorso gennaio da Nicola Savino) che la vedrà nei panni di presentatrice è già all’opera per la seconda edizione che partirà il prossimo autunno, precisamente a ottobre. Stando alle ultime anticipazioni nel cast ci sarebbero due ex gieffine e non solo! A quanto pare potrebbe partecipare anche Natasha Stefanenko. Per il momento si tratta di rumors per la conferma ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana. Quel che è certo è che non mancheranno i colpi di scena sui banchi della trasmissione di Italia1.