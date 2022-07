Federica Panicucci, paura in vacanza per il maltempo: “Non è il massimo”

“Il cielo non è il massimo, sta piovendo e c’è molto vento”, l’inconveniente della nota conduttrice in vacanza

Ha festeggiato da poco i quindici anni del figlio Mattia, Federica Panicucci che è poi volata alle Maldive, meta da sempre delle sue vacanze. La conduttrice di Canale5 mancava dall’isola dell’oceano indiano da qualche anno ormai. L’emergenza covid l’aveva infatti portata a optare per delle vacanze tutte italiane. L’estate 2022 ha rivisto invece di nuovo la presentatrice di Cecina sulle bianche spiagge delle Maldive, dove ha sfoggiato una forma fisica perfetta che ha fatto impazzire il web. Ora però per la 54enne è arrivato il momento di tornare a casa ma il back home è stato segnato da un piccolo imprevisto. Il maltempo infatti ha preoccupato un po’ la padrona di casa di Mattino Cinque News che ha commentato su Instagram Stories:

“Siamo pronti alla partenza, questo è il nostro idrovolante, solo che stiamo aspettando di partire perchè il cielo non è proprio il massimo”.

Ha poi mostrato le immagini del cielo nuvoloso e ha raccontato:

“Sta piovendo, c’è molto vento quindi l’equipaggio preferisce aspettare ancora un po’ prima di prendere l’idrovolante”.

Federica Panicucci torna in Italia: vacanze finite per la conduttrice di Canale5?

Senza peli sulla lingua la conduttrice di Canale5 ha ammesso di essere d’accordo con l’equipaggio e di temere un po’ per il meteo. “Molto meglio aspettare un attimo intanto che passi questa ondata di maltempo e poi partiamo” ha specificato. Fortunatamente l’inconveniente è stato subito risolto e poco dopo la 54enne di Cecina è salita sull’idrovolante, mostrando il suo volo sull’oceano, pronta per tornare a casa. Insomma, vacanze alla Maldive finite per la nota conduttrice che tornerà sicuramente sulle bianche spiagge dell’oceano indiano l’estate prossima. Questi caldi mesi estivi però proseguono e molto probabilmente la signora delle mattine di Canale5 farà tappa a Forte dei Marmi dove torna ogni estate con la famiglia per incontrare amici e godersi le vacanze tra buon cibo e mare.

Federica Panicucci pronta per una nuova sfida in prima serata: presto un programma su Italia1

Intanto a settembre la conduttrice di Canale5 tornerà al timone di Mattino Cinque News in coppia con Francesco Vecchi, sua spalla oramai dal 2016. Per lei ci sarà anche una nuova sfida: a quanto pare sarà infatti al timone di Back to school, al posto di Nicola Savino. Il programma, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo ottobre e il giorno di messa in onda dovrebbe essere il mercoledì. Quali saranno i vip che si metteranno alla prova? Bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire il cast completo del programma di Italia1.