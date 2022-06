Federica Panicucci torna in prima serata: cosa condurrà e su che canale

Back to school prossima edizione su Italia1: arriva la popolare conduttrice al posto di Nicola Savino

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 è stata annunciata ufficialmente la seconda edizione del simpatico programma andato in onda su Italia 1 ad inizio anno. Alla conduzione però non ci sarà più l’opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti quest’ultimo ha deciso di siglare un contratto con Tv8. E quindi chi avrà mai preso il suo posto? Federica Panicucci, che torna dopo ben 13 anni alla conduzione di una trasmissione in prima serata sulla rete cadetta Mediaset, come ha ricordato bene il portale televisivo DavideMaggio.it.

Federica Panicucci in prima serata su Italia 1: quando andrà in onda il suo programma

Il portale DavideMaggio.it ha anche rivelato quando dovrebbe andare in onda la prossima edizione di Back to school, alla cui guida i telespettatori non si ritroveranno più Nicola Savino, bensì la popolare presentatrice di Mattino 5. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto il programma dovrebbe andare in onda nella prima serata del mercoledì (forse a ottobre?). Al momento non è dato sapere quali sono i vip che hanno deciso di mettersi alla prova dando l’esame di quinta elementare. Si ricorda inoltre che la media della scorsa edizione del programma si è attestata sul 7.8% di share. La Panicucci, che venerdì scorso ha chiuso Mattino Cinque, riuscirà a far meglio di Nicola Savino?

Mattino Cinque prossima edizione, squadra che vince non si cambia: alla conduzione sempre i due presentatori

Sempre durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, come riportato dal portale DavideMaggio.it, è stato anche annunciato il ritorno del programma mattutino su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Ovviamente alla conduzione ci saranno ancora Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Si ricorda che la scorsa edizione del rotocalco ha vinto praticamente quasi sempre la sfida degli ascolti contro i diretti competitor rappresentati da Unomattina e Storie Italiane di Eleonora Daniele. La formula rimarrà invariata: la prima parte in cui si parlerà di politica e di fatti sociali rilevanti verrà affidata al giornalista, mentre nella seconda la Panicucci affronterà i fatti di cronaca di tutti i colori con i suoi numerosi ospiti in studio. Insomma la prossima stagione Tv sarà davvero pregna di impegni per la presentatrice.