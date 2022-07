Federico Rossi come sta dopo l’incidente: “Il dolore mi accompagnerà”

Il cantante sulla brutta disavventura avuta: “Nel video non si vede il pilastro contro il quale sbatto”

Nei giorni scorsi il giovane e amato cantante Federico Rossi ha destato parecchia preoccupazione ai suoi numerosi fan, dopo aver avuto uno spiacevole incidente in mare. Oggi riguardo alla brutta disavventura con cui ha fatto i conti, mentre provava il wakeboard l’artista ha svelato un retroscena: “Si perchè dovete sapere che nel video non si vede il pilastro di legno e ferro contro il quale sbatto“. Dopo aver precisato di non aver sbattuto sulla rampa anche perchè in quel caso si sarebbe fatto male alle gambe e basta ha aggiunto: “Quando è successo mi sono detto: “Qui mi sono spappolato”.

L’ammissione dell’ex fidanzato di Paola Di Benedetto: “Mi aspettavo molto di peggio”

Il noto cantante Federico Rossi oggi a distanza di alcuni giorni dall’incidente in mare avuto mentre praticava wakeboard, ha rotto il silenzio sui social e a chi gli ha chiesto come sta ha risposto: “Sto bene ora, non mi lamento, il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio“. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto inoltre dopo aver precisato di essere sereno più che felice ultimamente, ha affermato: “Collaudo e sottopongo a manutenzione la mia quotidianità continuamente, ci riesco egregiamente negli ultimi mesi. Importante è il piano che ci si prefissa per il futuro prossimo”. Alla domanda se c’è qualcosa che gli manca per sentirsi completo e soddisfatto invece ha risposto: “Sicuramente, ci sarà sempre. Ma penso non sia un qualcosa che riguarda una serie di beni materiali esterni, o una persona o più al mio fianco, bensì la capacità di permettermi di scoprire e lasciare fluire ogni propria caratteristica spesso sopita, per giocarsi tutte le proprie carte in questo percorso di vita”.

Federico Rossi deciso a praticare nuovamente wakeboard: “Ecco perchè lo rifarò”

Sempre tramite le storie del suo profilo Instagram, il giovane cantante dopo aver detto di non essere mai rimasto deluso dall’amore, quando uno dei suoi follower gli ha chiesto se ha imparato dai suoi errori ha dichiarato: “E’ necessario! Accorgersi dei propri errori, rapido collaudo ai box e ripartire ancora più decisi. Ragion per cui rifarò wakebord, ecco magari prossima estate e senza ostacoli”. Quindi l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto nonostante lo spavento e la frattura a tre costole è deciso a praticare nuovamete lo sport che nasce dalla fusione tra lo scii nautico, lo snowboard o lo skateboard.