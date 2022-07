Federico Rossi, brutto incidente in mare. Lo sfogo: “Ho tre costole rotte”

Il noto cantante finisce in ospedale e ammette: “Poteva andarmi molto peggio”

Federico Rossi un noto cantante, nella giornata di oggi ha dato una brutta notizia, poichè si è mostrato su un letto di ospedale dopo aver avuto un incidente in mare e essere stato soccorso immediatamente. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto non ha perso tempo per aggiornare i suoi numerosi follower sulle sue condizioni di salute, con queste parole scritte in un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram: “Grazie a tutti per i bei messaggi. Poteva andarmi molto peggio. Tre costole rotte”.



L’ex di Paola Di Benedetto dopo lo schianto contro una pedana: “Tutto dovrebbe tornare al suo posto”

Sono parecchi gli utenti della rete preoccupati per il cantante Federico Rossi, dopo aver appreso che è stato vittima di uno spiacevole incidente in mare. In particolare l’ex fidanzato di Paola Benedetto ha raccontato sui social quello che gli è successo di preciso, tramite un video pubblicato su Instagram in cui lui stava praticando wakeboard, uno sport acquatico che sicuramente è l’attività ideale per bruciare calorie e liberarsi dallo stress. Nello specifico come si può vedere dal filmato in questione, si è schiantato contro una pedana in acqua ad alta velocità. Il cantante inoltre ha postato una sua foto che lo ritrae con un collare cervicale steso su una barella, e nella didascalia ha scritto questo commento ironico: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”. Nel post non sfuggono i messaggi dei suoi follower, ma soprattutto quello dell’amico e ex collega Benjamin Mascolo: “Succede tutto per una ragione fratello. Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti. E quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un moscow mule”. Intanto il cantante ha assicurato di riprendersi: “Con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

Federico Rossi, i fan non rivedranno il duo formato da lui e l’ex collega: “Vogliamo continuare così”

L’ex di Paola Di Benedetto oltre ad ammttere che le conseguenze dell’incidente potevano essere gravi, ha anche scritto: “Lasciare la presa a volte” cit. Predico bene ma razzolo male”. Intanto il cantante si è raccontato a VanityFair.it, e ha smentito le voci che parlano della probabile reunion del duo musicale Benji&Fede: “Ci siamo separati perchè volevamo raccontare delle cose. Gli articoli sono usciti perchè è finita la sua relazione ed è tornato in Italia. Vogliamo continuare così“. Per quanto riguarda il bellissimo rapporto con l’ex collega Benjamin Mascolo ha dichiarato: “Dieci anni insieme sono tanti. Saremo sempre legati da qualcosa di speciale”.