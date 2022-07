Fedez pronto a diventare padre per la terza volta: “Vorrei presto un figlio”

Il popolare rapper fa un’inaspettata confessione: “Vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro”

Fedez ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair. In questa circostanza il popolare marito di Chiara Ferragni ha parlato della sua vita e dei suoi drammi. Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto come si vede tra dieci anni: “Dove sarà?”. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito rivelato di credere che continuerà a fare l’artista, aggiungendo di sperare di poter avere un altro figlio:

“Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi…Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità…”

Anche la moglie sarà pronta a diventare mamma per la terza volta?

Fedez fa una rivelazione su sua figlia: “E’ decisamente atipica, è indipendente”

Il giornalista del magazine Vanity Fair ha poi fatto presente al marito di Chiara Ferragni che avere una figlia femmina per un padre è una grande prova. E il popolare rapper, che ieri ha replicato a Selvaggia Lucarelli, ha subito precisato che sua figlia è decisamente atipica:

“E’ atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei…”

L’artista non ha poi fatto mistero di sentire il bisogno si starle vicino: “Sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla…”

Come il rapper ha scoperto il tumore al pancreas: “E’ stato un caso”

Successivamente il giornalista del magazine Vanity Fair ha chiesto a Fedez come ha scoperto di avere un tumore al pancreas. E il marito di Chiara Ferragni non ha nascosto di aver scoperto il problema per caso:

“Mentre mi visitavano in ospedale è passata per caso una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma…”

Il ragazzo ha quindi dichiarato di essere grato a quella dottoressa, che nei fatti ha salvato la sua vita. Da lì a poco è stato operato e il resto è storia.