Fedez si pente dopo l’attacco a Selvaggia Lucarelli: “Deluso da me stesso”

Il rapper replica all’ennesima frecciata della giornalista: “Tu fai di peggio”

Nella giornata di oggi ai tanti utenti della rete non è sfuggito il duro sfogo di Fedez, che ha perso le staffe a seguito dell’ennesima frecciatina di Selvaggia Lucarelli. Il noto rapper dopo che la giornalista ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram un pensiero per niente carino presente in uno scatto fotografico che lo ritrae con Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza diventato famoso per le smorfie al LoveMI, è sbottato:

“Ieri ho visto una persona che conosco da anni, ci ho fatto un video di dieci secondi, quindi sono un mostro? Anche se fosse tu fai la stessa cosa, fai di peggio“.

Selvaggia Lucarelli scatena l’ira di Fedez che sbotta: “Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia”

Dopo che è spopolato un video di Fedez in compagnia di Ivano Monzani, un addetto alla sicurezza diventato una star del web, Selvaggia Lucarelli si è fatta sentire postando tra le storie di Instagram una frase per niente carina indirizzata al rapper: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, facendo capire di pensarla così. La risposta del marito di Chiara Ferragni non si è fatta di certo attendere, dato che per iniziare ha scritto: “Da che pulpito. Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”.

Il rapper ha fatto capire di essere arrivato al limite della sopportazione: “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia oggi devi ringraziare che qua non c’è mia moglie a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito, io e te non siamo così diversi da quello che credi perchè forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto”.

Il consiglio del marito di Chiara Ferragni ai fan: “Non perdete tempo dietro a persone inutili”

Poi il rapper che di recente ha svelato un retroscena sulla malattia che ha avuto, ha condiviso anche un suo video risalente a due giorni fa in cui parla di Ivano Monzani: “Lo conosco molto bene ed è un mito, l’ho voluto io nella squadra”. Successivamente il marito della popolare imprenditrice non ha nascosto di essersi pentito, per aver replicato alla giornalista che ha scatenato la sua ira: “A netto di questo sono veramente terribilmente deluso da me stesso in questo momento, dopo quello che era successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione, e questa è una terribile perdita di tempo”. Infine ha invitato i suoi fan a non commettere il suo stesso errore: “Ragazzi veramente un consiglio, non perdete tempo dietro a persone inutili, non fate la stessa str*n*a** che ho fatto io. Perchè oggi sono un c*gl**n*”.