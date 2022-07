Fedez, paura per la nonna operata d’urgenza: “Ci ha fatto sudare freddo!”

La nonna di Fedez finisce in ospedale: l’intervento dopo una caduta

Nella giornata di oggi, il rapper italiano Fedez non ha nascosto la sua preoccupazione sui social. In particolare il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere ai suoi fan che sua nonna Luciana Violini di 91 anni compiuti da poco, è finita in ospedale per sottoporsi a un intervento d’urgenza dopo una caduta. Il noto 32enne per fortuna ha potuto fare un sospiro di sollievo a seguito dell’operazione, visto che ha scritto: “Oggi l’hanno operata, e fortunatamente è andato tutto bene!”.



Lo spiacevole annuncio del rapper su una persona cara: “Si è fratturata un femore”

Nelle scorse ore non sono di certo passati inosservati, i post condivisi da Fedez nelle storie del suo profilo Instagram. Il rapper ha pubblicato per iniziare una fotografia della nonna Luciana Violini e ha inserito questa didascalia: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Ci ha fatto sudare freddo! Sei una roccia nonna”. Oltre a rassicurare i suoi follower facendogli sapere che l’operazione è andata bene, ha condiviso anche uno scatto che lo ritrae con la nonna e ha scritto: “Raga sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio!”. Proprio di recente, il marito di Chiara Ferragni aveva raccontato di aver fatto una cena romantica con la nonna.

Il duro sfogo del marito di Chiara Ferragni: “Sono deluso da me stesso”

Intanto in questi giorni il rapper è finito al centro del gossip, per la dura replica all’ennesima frecciatina di Selvaggia Lucarelli. Il cantante è sbottato contro la giornalista: “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi. Io e te non siamo così diversi da quello che credi, perchè forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto”. Dopo aver perso la pazienza il 32enne ha fatto capire di essersi pentito, lasciandosi andare a uno sfogo: “Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento, dopo quello che era successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione, e questa è una terribile perdita di tempo”.