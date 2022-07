Flora Canto, sfogo dopo una brutta disavventura: “Siete una vergogna!”

La vacanza estiva della nota conduttrice rovinata. Il suo sfogo: “Un calvario”

La vacanza estiva di Flora Canto è stata rovinata, a causa di una brutta disavventura con cui ha fatto i conti. A raccontarlo sui social è stata la conduttrice, tramite un video condiviso nel suo profilo Instagram, lasciandosi andare a un amaro sfogo. La compagna di Enrico Brignano per iniziare ha affermato: “Ciao ragazzi proverò brevemente a spiegare cosa è accaduto con la fantastica linea aerea, venerdì sera alle otto dovevo decollare per la Grecia, ci fanno salire in aereo e da lì inizia il calvario“.

La compagna di Enrico Brignano su tutte le furie dopo una disavventura: “Puoi morire all’istante”

Ai tanti fan di Flora Canto, senza ombra di dubbio non è passato inosservato l’ultimo post presente sul suo profilo Instagram. La famosa conduttrice non ha potuto trascorrere alcuni giorni di relax con la sua famiglia in Grecia, perchè qualcosa è andato storto durante il volo aereo. La compagna di Enrico Brignano ha raccontato cosa è accaduto: “Mentre sta per fare il decollo, una grandissima fumata, una brusca frenata con gente che si è fatta anche male, perchè il contraccolpo è stato fortissimo. Si riabbassa, torna in indietro e ci dicono che probabilmente c’è un problemino ai freni, o forse al motore, non si è capito”. La 39enne ha proseguito con il racconto: “Dalle ore otto a mezzanotte, quindi quattro ore chiusi in un aereo, in cui non sono stati in grado di dirci se saremo decollati, ci hanno rimesso al garage, io ho avuto 39 di febbre, non per il Covid. Il bagno era inagibile. Dopo queste quattro ore con gente che si sentiva male e sveniva, ci sono stati bambini esasperati, senza acqua e cibo”. La conduttrice ha fatto sapere di non aver potuto viaggiare il giorno dopo a causa della febbre, lamentandosi nuovamente della compagnia aerea: “Non c’era nessuno, niente aria condizionata, ti fanno scendere dopo quattro ore, puoi morire all’istante nessuno se ne accorge”.

Flora Canto mette in allerta i suoi follower: “Fate molta attenzione!”

Sempre nel post in questione, la conduttrice che di recente ha raccontato un anedotto sul compagno, ha rivolto ulteriori critiche alla compagnia aerea che aveva scelto per andare in Grecia: “Motore rotto, freni difettosi, bagno inagibile, equipaggio inesistente, quattro ore di clausura nell’aereo, volo cancellato, un grande dispiacere per aver dovuto annullare la vacanza e nessun rimborso”. Infine la nota 39enne oltre ad allertare i suoi follower, non ha nascosto ancora una volta la sua amarezza: “Fate molta attenzione! E se potete denunciate! Siete una vergogna”.