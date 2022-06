Flora Canto a Unomattina: “Brignano? Alle analisi del sangue è successo…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 21, 2022 , in Personaggi Tv

“Fermato al semaforo da un signore”, l’aneddoto raccontato da Flora Canto su Enrico Brignano

E’ stata Flora Canto l’ospite che Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno intervistato nella puntata di Unomattina Estate di oggi, martedì 21 giugno 2022. Nell’intervista in questione Flora ha parlato del nuovo spettacolo teatrale nel quale recita con Enrico Brignano, rivelando anche curiosi aneddoti sulla vita privata, primo fra tutti:

Una mattina stavamo andando a fare le analisi del sangue e un signore al semaforo ha chiesto ad Enrico di fare al volo una battuta per lui

ironizzando poi: “Erano le 8.00 del mattino, lui neanche riusciva a formularla la battuta!”.

“Coppia normalissima io e Brignano”, la rivelazione dell’ospite di Unomattina Estate

Parlando, invece, del rapporto con Enrico, Flora Canto ai microfoni della trasmissione estiva del mattino di Rai1 ha svelato: “C’è una gerarchia tra noi… nel lavoro comanda lui e io fingo di accettare tutto, mentre a casa comando io”. Si chiama ‘Ma… diamoci del tu’ lo spettacolo che portano in scena Enrico e Flora il 22 e 23 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Al lavoro veramente comanda lui?” ha chiesto incuriosito, subito dopo, Massimiliano Ossini. A tale domanda Flora ha risposto scherzosamente:

Si, è una storia molto triste purtroppo! Nel lavoro io devo assecondare tutte le sue richieste…

L’attrice ha poi raccontato di aver conosciuto Enrico in occasione di un provino per uno spettacolo: “Lui da me si aspettava Shakespeare, io invece ho portato il monologo della sessuologa di Anna Marchesini” ha svelato.

Enrico Brignano a Unomattina Estate: “La sfortuna non viene mai da sola”

Successivamente i due conduttori hanno mandato in onda un pezzetto di intervista fatta proprio a Brignano in teatro dove, raggiunto da Maria Soave (che nella prima parte della trasmissione ha parlato di una tragedia…) ha dichiarato:

La sfortuna non viene da sola… dopo la pandemia è arrivata la guerra e ora c’è anche la siccità.

La giornalista si è unita alla gag aggiungendo: “Ci sono anche il vaiolo delle scimmie e l’invasione delle cavallette”. A tale battuta Enrico ha risposto: “Si, guarda, c’è veramente tutto”, concludendo: “Mancano solo la pioggia di fuoco e i marziani, poi arriveranno le cartelle esattoriali e le bollette”.