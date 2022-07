Fosca Innocenti 2, novità nel cast: arriva un volto di Doc-Nelle tue mani

Giovanni Scifoni entra nella seconda stagione della fiction: con lui anche un altro famoso attore

Il set di Fosca Innocenti 2 si è ormai aperto da un po’ e le riprese proseguono quotidianamente senza sosta. L’obiettivo è di restare nei tempi previsti in modo da poter regalare al pubblico di Canale5 la seconda stagione a distanza di non oltre un anno dalla prima. Intanto continuano ad arrivare nuove notizie sul cast della serie. Come riportato dal settimanale Tele Sette tutti i volti storici sono stati riconfermati. Oltre a Vanessa Incontrada, dunque, ci saranno anche Francesco Arca e la squadra di poliziotti formata da Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leoni), il medico legale Fontana (Claudio Bigagli) e la pm Giuliana Perego (Irene Ferri). A loro però si aggiungeranno due importanti new entry: Giovanni Scifoni, l’amatissimo dottor Enrico Sandri di Doc-Nelle tue mani, e Sergio Muniz.

Tutte le anticipazioni su Fosca Innocenti 2: grandi problemi per i due protagonisti

La trama vera e propria della seconda stagione della fortunata serie tv di Canale5 è avvolta nel mistero, soprattutto per quanto riguarda i nuovi personaggi. Tuttavia, almeno per quanto riguarda i vecchi, le prime informazioni iniziano a circolare. Ad esempio la storia d’amore tra Fosca e Cosimo entrerà in crisi nonostante i tanti sforzi fatti nella prima stagione per dichiararsi amore reciproco. Pare che a turbare il loro equilibrio sarà una nuova donna la cui identità per adesso non è stata svelata. Quest’ultima farà la corte a Cosimo e lui pare proprio che potrebbe cedere. Riusciranno i due innamorati a tenersi e a salvare il loro amore?

Quando va in onda Fosca Innocenti 2? Le ipotesi sulla data d’inizio

Mentre le riprese sono in corso proprio in questi giorni ad Arezzo, in Toscana, il pubblico si chiede quando inizierà la seconda stagione. Una data ufficiale al momento non c’è ma la serie è stata ufficializzata tra quelle della nuova stagione televisiva in partenza a settembre. Molto probabilmente Fosca andrà in onda nei primi mesi del 2023 esattamente come accaduto quest’anno. Ad aprire invece la stagione delle fiction Mediaset sarà Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman.