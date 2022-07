Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: stasera arriva l’ufficialità

E’ finita tra Ilary Blasi e il marito: la bomba lanciata da Dagospia

Sembrava essere una giornata molto tranquilla per il gossip, ma ecco che nel primo pomeriggio il portale Dagospia.it ha lanciato una bomba che ha preso in contropiede davvero tutti. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal sito web Francesco Totti e la moglie si sono lasciati definitivamente dopo ben 17 anni di matrimonio e tre figli insieme: “Dagospia aveva ragione! La favola Totti e Ilary è ormai arrivata alle battute finali?” Insomma dopo tante chiacchiere a tal proposito forse è arrivato l’epilogo finale (senza però lieto fine).

Francesco Totti e la moglie hanno deciso di separarsi: stasera la comunicazione ufficiale

Successivamente il portale Dagospia.it, dopo aver rivelato in anteprima che Ilary Blasi e il marito hanno deciso di lasciarsi definitivamente dopo una presunta lunga crisi (molti rumor hanno attribuito all’ex calciatore dell’As Roma un’altra donna), ha anche colto la palla al balzo per svelare una nuova indiscrezione. In base ai rumor raccolti dal portale pare che la coppietta darà il triste annuncio della separazione stasera, un po’ come hanno fatto l’amica e collega di lei Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi:

“Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi…”

Si ricorda che la popolare conduttrice, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, ha rivelato mesi orsono a Verissimo che tutti i gossip usciti online e sulla carta stampata sulla presunta crisi con il marito erano del tutto prive di fondamento.

Separazione consensuale per la coppia: l’ultimo clamoroso gossip

Dagospia.it ha poi concluso asserendo che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe essere del tutto consensuale, tanto che stasera entrambi dovrebbero lanciare un comunicato congiunto sui social e sul web. Il portale di news e gossip ha anche ricordato ai lettori che le notizie riguardanti una presunta crisi tra i due sono iniziate a circolare dal 21 febbraio: “Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla…”