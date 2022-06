Ilary Blasi e Silvia Toffanin, scoop: “Progetto clamoroso”. Di cosa si tratta?

Le due conduttrici di Canale5 sono pronte per un progetto comune? Lo scoop di Nuovo Tv

Cosa bolle in pentola a Cologno Monzese? Da quando il trash è stato limitato e soprattutto il super potere di una certa conduttrice, definitasi sempre come un soldato dell’azienda, è stata ridimensionata. Ebbene, secondo quanto riferisce il settimanale Nuovo Tv corrono voci su qualcosa legato a Silvia Toffanin e Ilary Blasi: “Progetto clamoroso che le potrebbe coinvolgere”. Di cosa si tratta? Sarà uno spettacolo che le vedrà conduttrici di un varietà? Oppure sarà un semplice game show? Oppure ancora qualcos’altro di ancora più innovativo? Il pubblico non vede l’ora di scoprirne di più.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin in uno show di prima serata su Canale5? L’ipotesi

Se la conduttrice dell’Isola dei Famosi ora si godrà una meritata estate insieme al marito Francesco Totti e ai suoi figli, pensando magari a un altro bebé, il volto di Verissimo, che si è portata a casa record di ascolti, può godersi l’amore della sua vita, oltre alla sua famiglia, aspettando di tornare in onda a settembre con il suo storico programma. Però c’è un’ipotesi alquanto allettante in ballo: un programma di prima serata insieme. Sarebbe incredibile, oggettivamente, e qualora fosse un progetto valido potrebbe anche risultare campione di ascolti. L’intenzione c’è e, stando a quando scritto dal settimanale Nuovo Tv, le due conduttrici avrebbero dato piena disponibilità.

Silvia Toffanin e il successo con Verissimo, Ilary Blasi non vola con L’Isola dei Famosi

Verissimo è da anni il programma più seguito del sabato pomeriggio e dalla passata stagione ha avuto modo di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza rappresentata dai salotti di Rai1. Invece L’Isola dei Famosi, nonostante sia stata a detta di tutti, l’edizione più bella, con un cast forte e soprattutto due opinionisti in gamba, non è riuscita a sfondare, anzi, la finale andata in onda ieri è stata la meno vista di sempre. Non si sa se Mediaset tornerà con una nuova edizione nel 2023, ma si spera, comunque vadano le cose, che vengano riconfermati non solo Ilary Blasi, ma soprattutto Vladimir Luxuria e Nicola Savino.