Francesco Totti: “Lui e Noemi? Mentito per difenderlo”, l’amico lo ha ammesso

Noemi Bocchi e l’ex calciatore, Alex Nuccetelli viene allo scoperto: “Si, ho mentito”

Sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 i lettori hanno avuto modo di trovare un interessante articolo scritto direttamente dal direttore Roberto Alessi, il quale ha fatto il punto della situazione sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In questa occasione il giornalista ha anche contattato Nuccetelli, al quale ha fatto presente che tempo fa ha escluso con fermezza un eventuale flirt tra il suo amico ex calciatore e Noemi Bocchi, oltre ad aver bollato come fake news la crisi con la Blasi:

“Non solo con me aveva negato il tradimento, ma addirittura mi aveva detto che era una fake news, che non c’erano né crisi né tradimento…Ha anche detto che si sarebbero risposati…”

E l’uomo non ha potuto far altro che ammettere di aver mentito per difendere il suo amico: “Allora dovevo difendere il mio migliore amico…”

Francesco Totti, l’amico non si nasconde più: “Noemi gliel’ho presentata io”

Successivamente Alex Nuccetelli, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha rivelato di essere stato lui ad aver presentato la Bocchi all’ex marito di Ilary Blasi: “Noemi, gliel’ho presentata io come feci vent’anni fa con Ilary…” L’uomo ha poi aggiunto che l’incontro tra l’ex calciatore e la donna dovrebbe essere avvenuto poco più di un anno fa in occasione di un torneo di padel in Sardegna:

“Era il primo luglio dell’anno scorso, ol 2021, accadde ad un torneo di padel in Sardegna…”

Successivamente l’amico dell’ex capitano della As Roma, che torneranno presto in Tv, ha poi tenuto a precisare che entrambi hanno da sempre la passione per il padel: “E’ uno sport che fa ‘sbarellare’ sia Noemi che Totti…”

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati: parla il popolare giornalista

Roberto Alessi ha poi concluso questo suo lungo articolo dedicato alla coppia che si è appena separata facendo presente una cosa importante. Difatti il direttore del magazine Novella 2000 ha rivelato che un po’ tutti a Roma si stanno chiedendo se i due torneranno mai insieme in futuro: “Torneranno insieme?”. E la risposta che tutti si sono dati, come riportato dal direttore del magazine di gossip, è che prima o poi entrambi faranno un passo indietro: “Ne sono convinti tutti…”