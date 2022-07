Ilary Blasi e Francesco Totti in tv: cosa ci sarà nel futuro dell’ex coppia?

La conduttrice ha rinnovato il contratto con Mediaset: ancora al timone del noto reality

Da diversi giorni ormai si parla della recente separazione tra Ilary Blasi e il marito. Una domanda sorge spontanea, cioè cosa ci sarà nel futuro televisivo dell’ormai ex coppia al centro del gossip. Stando a quanto si legge su Dagospia, la nota conduttrice continuerà a fare compagnia al pubblico anche nella prossima stagione televisiva, visto che è stato anticipato:

“Ha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023“.



L’ex calciatore ha ricevuto una proposta da una direttrice di RaiSport? L’indiscrezione

Dopo diciassette anni di matrimonio e tre figli è arrivato l’annuncio di Francesco Totti e della moglie di separarsi, una notizia che continua a fare il giro del web. L’ex calciatore tra qualche giorno apparirà su Rai1 poichè il 25 luglio 2022 verrà trasmesso il suo documentario inizialmente previsto in autunno, in cui ha raccontato anche la storia d’amore con la famosa conduttrice. Ma le novità per il Pupone non sono affatto finite, dato che nelle scorse ore Dagospia, oltre a far sapere che la presentatrice de L’Isola dei Famosi è stata confermata a Mediaset, ha svelato: “La Rai invece ha messo gli occhi sull’ex calciatore giallorosso per i Mondiali del Qatar, la direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all’attacco per averlo nella squadra dei talenti. Riuscirà a convincerlo?”.

L’inviato de L’Isola dei Famosi non è estraneo alla separazione dell’ex coppia? Il retroscena

Intanto dopo la separazione dal marito, Ilary Blasi è volata in Tanzania con i figli, e a differenza dell’ex calciatore è molto più attiva sui social. Sempre secondo Dagospia, l’inviato del reality basato sulla sopravvivenza avrebbe un ruolo nella rottura dell’ex coppia: “Perchè Alvin amico e collega di agenzia della ex signora Totti è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina?”. Durante il suo discorso finale di ringraziamenti nell’ultima puntata proprio l’inviato aveva tirato in ballo l’ex calciatore, facendo diventare gli occhi lucidi alla conduttrice con cui ha una solida amicizia, quando le ha detto: “Aveva ragione, sei unica”. Inoltre ai tanti utenti della rete non è sfuggito il testuale commento di Francesco Totti a un post del 44enne risalente allo scorso 23 giugno, ovvero al gesto di gettare metaforicamente sua moglie nel mare dell’Honduras dopo tre mesi e quattro giorni: “Numero 1”.