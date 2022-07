Francesco Totti, colpo di scena: dopo la fine con Ilary Blasi ha dato buca…

Cosa è accaduto all’ex calciatore dopo la rottura con la conduttrice

La scorsa è stata la settimana di Francesco Totti e Ilary Blasi. Purtroppo non per motivi felici, visto che dopo 20 anni d’amore è finita tra il Capitano e l’ex moglie, con tante verità che verosimilmente sono ancora rimaste nei cassetti. Il settimanale Chi, il primo giornale a pubblicare gli scatti dell’ex attaccante della Roma con la nuova fiamma Noemi Bocchi, pochi giorni prima che la rottura diventasse definitiva. E subito dopo la separazione con la conduttrice di Mediaset, sempre secondo il giornale di Signorini Francesco Totti avrebbe saltato un evento che era in programma da diverso tempo.

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi. Bobo Vieri, Christian Brocchi, Alessandro Matri. Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”

I dettagli della rivista: ecco la reazione di Ilary Blasi agli scatti di Francesco Totti con la nuova fiamma

Il settimanale Chi ha concesso ancora una volta molto spazio alla telenovela Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha lasciato l’Italia ed è fuggita in Tanzania con i figli una volta emanato il comunicato delle separazione, ma il carico di amarezza e rabbia che Ilary si è portata dietro non è di quelli indifferenti. Sulla rivista di Signorini infatti si comprende quale sia stata la reazione dell’ex Lady Totti una volta posati gli occhi sulle foto fuori da casa della nuova fiamma Noemi Bocchi. La Blasi si sarebbe arrabbiata molto una volta e in quel momento ha capito che la rottura pubblica era orma inevitabile.

Cosa ci sarà nel futuro dell’ex coppia

Nonostante il periodo non sia dei migliori, per Francesco Totti e Ilary Blasi è già tempo di guardare oltre, magari anche con delle nuove compagnie, in particolar modo per la conduttrice romana visto che il Capitano sembra già essersi sistemato. La presentatrice ha già rinnovato il contratto con Mediaset, dove condurrà anche la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Potrebbe trovare spazio in tv anche Totti a breve, visto che la Rai sta tentando di ingaggiarlo come opinionista per i prossimi Mondiali, che prenderanno il via a novembre.