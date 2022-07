Gabriel Garko, grande progetto in arrivo con un collega famoso: “E’ pazzesco”

Arriva un nuovo film per Gabriel Garko: sarà nell’ultima fatica di Massimo Boldi

Grandi novità in arrivo per Gabriel Garko. L’attore originario di Torino è atteso da una importante avventura, come confermato dal collega e noto attore Massimo Boldi. Nel corso di una intervista concessa al portale Fanpage, Cipollino ha regalato alcune curiose anticipazioni sul futuro film, che dovrebbe sbarcare nelle sale il prossimo Natale. E nel cast figurerà proprio Garko in un ruolo del tutto inedito e destinato a colpire i fan, come ammesso dallo stesso Boldi. Si chiamerà Vacanze in famiglia e la firma è ancora una volta quella di Neri Parenti, regista di tanti cinepanettoni entrati nei cuori del pubblico italiano:

Mi auguro di finire quest’estate Vacanze in famiglia, il nuovo film di Neri Parenti di Natale. Ci sarà con me Gabriel Garko, una bella sorpresa e sarà pazzesco. Con noi ci saranno anche tante belle donne

le parole dell’artista milanese.

L’attore ammette le difficoltà: “Oggi è complicato emergere”

Con tanta gavetta e sacrificio Massimo Boldi è stato capace di costruirsi una carriera di lusso al fianco di tanti amati colleghi. Celebre il sodalizio con Christian De Sica, con i due che hanno dato vita a una delle coppie più prolifiche del cinema italiano, regalando incassi mostruosi ai produttori delle loro pellicole, come i vari Vacanze di Natale, Merry Christmas e Natale sul Nilo. Ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo però, a parere dell’attore, non è semplice come una volta: “Oggi è più difficile emergere – ha spiegato a Fanpage – , si è consumato quasi tutto rispetto ai miei tempi in cui si proponeva un personaggio in tv e piaceva”.

Gabriel Garko torna in tv: sarà nel celebre programma del primo canale

I prossimi mesi si preannunciano essere particolarmente impegnativi per Gabriel Garko. Oltre al film che sta girando con Massimo Boldi, l’attore sarà nel cast anche di Ballando con le stelle, che tornerà in onda su Rai1 il prossimo autunno, come da tradizione. L’artista, il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero, ha già presenziato l’anno scorso come ballerino per una notte e la padrona di casa Milly Carlucci, in quell’occasione, l’ha invitato in diretta a partecipare come concorrente nel 2022. Proposta che evidentemente è stata accettata.