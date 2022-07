Gemma Galgani attaccata da ex cavaliere: “A Uomini e Donne per tornaconto”

Uomini e Donne, la popolare dama nel mirino di Claudio Cervoni: “Gioca”

Fralof su PiùDonna.it ha intervistato diversi ex protagonisti del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. In questa occasione tutti hanno un po’ parlato della loro vita lontana dalle telecamere. Ovviamente c’è chi tra loro non ha perso occasione per lanciare una frecciata velenosa ad alcuni cavalieri e dame presenti ancora nel programma. Ed è stata proprio l’ex cavaliere Cervoni ad insinuare che Gemma Galgani starebbe nel programma non per trovare l’amore, ma solo per un tornaconto personale (la stessa cosa l’ha detta anche su Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Biagio Di Maro): “Chi gioca secondo me per un proprio tornaconto sono Armando, Biagio Ida, Gemma, Riccardo…” Tuttavia l’uomo non ha nascosto di credere che facciano bene, anche perchè sarebbe la stessa redazione a permetterglielo:

“Il programma permette loro di restare li per anni e hanno la possibilità di sfruttarlo per un proprio tornaconto, fanno bene…”

Gemma Galgani e l’ironia dell’ex dama del dating show: “Lei fa parte dell’arredamento”

In questa intervista rilasciata a Fralof sul portale PiùDonna.it Claudio Cervoni non è stato certo l’unico a criticare duramente la popolare dama di Uomini e Donne e i suoi colleghi. Difatti anche Marika Geraci non ha speso parole al miele nei confronti di Gemma e degli altri:

“Se mi chiedi chi è li per giocare la risposta è semplice: i fantastici 4, ovvero Armando Ida, Gemma e Biagio loro ormai fanno parte dell’arredamento…”

L’ex dama è certa che per ridare credibilità al programma dei sentimenti la redazione dovrebbe non chiamare più la Galgani, la quale è al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, e gli altri tre: “Bisognerebbe scegliere ogni anno volti nuovi ma sappiamo bene che a settembre rivedremo le solite facce!”

Armando Incarnato non convince Stefano Torrese: “Gioca a fare il personaggio”

Il blogger di PiùDonna.it Fralof ha intervistato anche l’ex cavaliere di Uomini e Donne, che per un periodo ha frequentato Pamela Berretta (tra i due è finita molto male). In questa occasione ha dapprima parlato della sua vita privata, asserendo di star frequentando al momento un’altra donna, e successivamente ha anche voluto scagliare una frecciata al cavaliere napoletano, con il quale ha spesso discusso in trasmissione: