Maria De Filippi, arriva lo scoop: vuole Gemma Galgani a La Talpa nel 2023

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per approdare a La Talpa nel 2023?

Lo scoop pubblicato su Nuovo Tv avrebbe dell’incredibile se davvero si rivelasse veritiero. In pratica si parla molto in questi giorni di un cambio di programma a Uomini e Donne: da qualche tempo la dama Gemma Galgani ha perso i favori della conduttrice Maria De Filippi, che si mormora la voglia fuori dal talk show dei sentimenti, almeno per qualche mese, per rinverdire un po’ e preparare poi un suo grande ritorno. Il piano? Averla a La Talpa nel 2023! D’altronde a produrre il reality show, che andrà in onda su Canale 5 in primavera, sarà proprio la sua Fascino. Non si sa ancora, però, chi la condurrà: si mormora il nome di Silvia Toffanin.

Maria De Filippi ha in mente un progetto per la dama veterana: prima il reality show, poi il grande ritorno a U&D

Ebbene sì, dopo più dieci anni Gemma Galgani potrebbe abbandonare Uomini e Donne per qualche mese per approdare a La Talpa. Questo perché da qualche tempo si percepisce un’insofferenza generale nei suoi confronti: ogni storia che inizia non va mai a finire nel migliore dei modi, anzi, si trovano sempre delle scuse banali e frivole per chiuderle e rimanere attaccati alla poltrona. Per ora sono voci di corridoio, quelle che vorrebbero la dama nel reality show, ma mai dire mai: la televisione, a volte, sa essere davvero imprevedibile.

Uomini e Donne, cambio di rotta: Ida Platano pronta a prendere il posto della sua cara amica

Gemma può contare su una grande amica: Ida Platano. Negli ultimi tempi, soprattutto nella passata stagione tv di Uomini e Donne, è stata protagonista di un poi mai avvenuto ritorno di fiamma con l’ex Riccardo Guarnieri. Ora lei sarebbe pronta a prendere il posto della sua amica e a rubarle la scena ogni volta che si presenterà l’occasione, d’altronde il pubblico da casa è interessato alle sue tormentate vicende sentimentali. Insomma, il copione che prevede una conoscenza, poi un inizio d’amore, e poi le immancabili lacrime al centro dello studio dopo aver messo la parola fine sembra vincente. Infine si mormora di un Biagio non riconfermato per la prossima edizione in onda a partire da settembre.