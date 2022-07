Anticipazioni GF Vip 7, retroscena su Orietta Berti: per Mediaset non sarà…

Orietta Berti prepara la nuova stagione televisiva: niente esclusiva su Mediaset

Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 tante cose sono cambiate. Orietta Berti prosegue questa sua carriera 2.0 e nei prossimi mesi sbarcherà al GF Vip al fianco di Sonia Bruganelli dove ricoprirà il ruolo di opinionista nel programma condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. La prossima stagione sarà carica di impegni per la cantante di Cavriago, che come scrive DavideMaggio.it non avrà il Grande Fratello Vip come unico lavoro annotato sull’agenda. La grande artista ha rinunciato all’impegno al tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma la vedremo ancora una volta sui canali Sky insieme alle amiche Mara Maionchi e Sandra Milo nel format Quelle brave ragazze, confermato ancora una volta in una nuova stagione. Niente esclusiva dunque per Mediaset, anche se la Berti starebbe lavorando anche ad una grande sorpresa sempre per la tv di Berlusconi.

La cantante protagonista di un one woman show

Mediaset sembra averci preso gusto dopo le esperienze della passata stagione. Abbiamo visto Michelle Hunziker e Iva Zanicchi, due delle donne più amate dello spettacolo italiano rubare la scena su Canale Cinque con i rispettivi spettacolo. E nei prossimi mesi la palla passerà nelle mani di Orietta Berti, che avrà a disposizione un one woman show altrettanto importante in cui esibirsi ed ospitare amici e colleghi dello spettacolo. Sempre tenendo conto degli altri impegni, visto che l’Usignolo di Cavriago affronterà il viaggio al GF Vip e quello nel ritornante programma di Sky, come abbiamo scritto nelle righe precedenti.

La verità sull’esperienza nel reality di Orietta Berti

Nelle scorse ore Orietta Berti ha concesso una intervista al settimanale Chi, gestito da Alfonso Signorini. La cantante ha presentato il suo impegno al GF Vip, un’avventura nuova e che non vede l’ora di affrontare davanti al nutrito pubblico dei reality di Mediaset. Orietta ha spiegato tra le pagine del giornale quali sono i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo”. Adesso non resta che attendere il mese di settembre per il via ufficiale ad un’altra stagione ricca di impegni.